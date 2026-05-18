بدء الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور رئيس البرلمان الليبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 12:30 مساءً - بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية الليبية، وذلك بحضور المستشار عقيلة صالح.

جلسة عامة لبحث سبل دعم التعاون المشترك وتنسيق المواقف بين البلدين

وتأتي الجلسة في إطار دعم أواصر التعاون المشترك بين مصر وليبيا، وبحث آليات تعزيز التنسيق البرلماني والسياسي بين البلدين، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم جهود التنمية والتعاون المشترك، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

تنسيق مستمر بيبن مصر وليبيا

تشهد العلاقات المصرية الليبية تنسيقًا مستمرًا على مختلف المستويات السياسية والبرلمانية، في ظل حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود استعادة الاستقرار في ليبيا، بما يحقق مصالح الشعبين ويدعم أمن واستقرار المنطقة.

