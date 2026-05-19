نائب التنسيقية يثمن مشروع قانون النقابات العمالية ويستعرض مميزاته

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 02:18 مساءً - أعلن النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ومشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ذات القانون.

 

وقال "نجاتي" في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "فى بداية كلمتى لازم أوجه التحية للنائبة نشوى الشريف نائبة حزب الوفد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتحيتي لها كنقابية عمالية قبل أن تكون نائبة عن التنسيقية".

 

وتابع: "تحركنا واهتمامنا كنواب للتنسيقية من الفصل التشريعي السابق ومستمر لليوم وسيظل العمل النقابي العمالي ملف مفتوح ومستمر في التنسيقية، ولعل مناقشتنا لهذا التعديل تلزمنا بإلقاء الضوء على أحوال عمال مصر تروس الإنتاج، هل مد الدورة النقابية 6 أشهر هو ما يبتغيه العمال؟، هل عمال شركات قطاع الأعمال والقطاع العام مهيئون للمشاركة فى الانتخابات القادمة؟، أين دورات التدريب والتوعية التى يقدمها اتحاد عمال مصر أين دور الوزارة فى متابعة أحوال عمال الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال؟، حيث إن الحكومة جاءت متأخرة".

 

واستكمل "نجاتي"، قائلا: "أمامنا ست أشهر لنراقب ما سيقوم به الاتحاد والوزارة من تهيئة البيئة لانتخابات عمالية نزيهة وحرة، وإننا اليوم نوافق على هذا المشروع من أجل إتاحة الفرصة لتهيئة جيل جديد ليتولى قيادة النقابات العمالية فى مصر، فلا بد أن يكون هناك جيد جديد شبابي وجيل الوسط يقود العمل النقابي العمالي"، ولفت إلى أن هذا القانون يهم عمال مصر وهناك حوار دائم حوله في التنسيقية.

 

 

