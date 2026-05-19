وزارة التموين تطرح الخراف الحية للأضاحى بسعر 225 جنيها للكيلو القائم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 02:18 مساءً - تطرح الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الخراف الحية للأضاحي بسعر 225 جنيها للكيلو القائم، بجانب أيضا توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة.

وأعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطة متكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2026 ، تتضمن توفير كميات كبيرة من السلع واللحوم والدواجن، واستمرار عمل المنافذ والمجمعات الاستهلاكية طوال فترة العيد، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق وتم تجهيز 20 شادراً في 13 محافظة لطرح كميات من الخراف الحية بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق التوازن السعري.