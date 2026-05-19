نائب وزير التعليم: إضافة البرمجة لطلاب الأول الثانوى الفنى العام 2027

رئيس البعثة الطبية بالحج: العيادات تستقبل 10 آلاف حالة وإجراء جراحات عاجلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 12:30 مساءً - عقد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاء بمقر المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، مع قيادات التعليم الفني بالمديريات على مستوى الجمهورية، وجاء اللقاء في إطار جهود تطوير منظومة التعليم الفني، وتطبيق التعديلات الخاصة بقانون التعليم فى هذا القطاع.

 

إنهاء الدراسة خلال عام

وأكد البصال على حدوث تطور كبير في منظومة التعليم الفني تحت مسماها الجديد «التعليم الفني والتقني – الثانوي التكنولوجي»، مشيرًا إلى ملامح هذا التحول وأهدافه، كما استعرض منظومة البرامج الفنية الجديدة «الثانوي المهني» متعددة المستويات، والتي تتيح للطالب إنهاء دراسته خلال عام واحد للحصول على دبلوم مهني (المستوى الأول)، أو خلال عامين للحصول على دبلوم مهني (المستوى الثاني).

 

أوجه التطوير في برامج الثلاث سنوات

وأوضح أوجه التطوير في برامج الثلاث سنوات، إلى جانب المسمى الجديد للشهادة «البكالوريا المصرية التكنولوجية»، وما تتضمنه من تخصصات حديثة، لتحل محل شهادة الدبلوم الفني الحالية، كما شدد على أهمية مشاركة سوق العمل في المدارس الفنية والتكنولوجية، خاصة في مجالات التدريب والتقييم والتوظيف، بما يحقق التكامل بين التعليم واحتياجات سوق العمل.

 

إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب البكالوريا التكنولوجية

كما أشار إلى إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب البكالوريا التكنولوجية اعتبارًا من العام الدراسي القادم، مع تزويد الطلاب بأجهزة التابلت، لدعم التحول الرقمي في التعليم الفني ومنظومة الجدارات.

 

واختُتم اللقاء بمناقشات موسعة مع مديري التعليم الفني بالمديريات والإدارات، والسادة موجهي عموم التخصصات الفنية.

 

حضر اللقاء الدكتور/عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير مدارس التعليم الفني، والدكتور/ أشرف بهجات، رئيس الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني، والدكتورة/ أماني قرني، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، إلى جانب مديري النوعيات بالوزارة.

