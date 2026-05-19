رئيس البعثة الطبية بالحج: العيادات تستقبل 10 آلاف حالة وإجراء جراحات عاجلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 12:30 مساءً - تواجه البعثة الطبية المصرية بالأراضي المقدسة اختباراً قويا وسط منظومة صحية متكاملة تهدف إلى حماية ورعاية ضيوف الرحمن، بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة الصحة السعودية.

ومع اكتمال توافد الحجاج، كشف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية، عن قفزة هائلة في التردد اليومي على العيادات، حيث استقبلت مقرات البعثة 3948 حالة في يوم واحد، ليصل إجمالي المترددين إلى 10613 حالة حتى الآن.

وأرجع رئيس البعثة هذا الارتفاع القياسي إلى ذروة تدفق الحجاج من جانب، والارتفاع الحاد في درجات حرارة الطقس والإجهاد البدني المصاحب لأداء المناسك من جانب آخر.

خطة إسعاف ذكية وسيرفر إلكتروني مصري لإنقاذ ومتابعة حجاجنا بالمشاعر المقدس

وأوضح الدكتور أحمد مصطفى أن سر نجاح البعثة هذا العام يكمن في الاستعداد المبكر، حيث تم الانتهاء من التراخيص الخاصة بـ 26 عيادة منتشرة في 11 فندقاً بمكة المكرمة، وعيادتين بالمدينة المنورة، بمشاركة قوام طبي يبلغ 205 أعضاء من أطباء، وطبيبات، وتمريض، ومراقبين صحيين، وعناصر الطب الوقائي.

وأكد تجهيز غرف عزل كاملة واستيفاء الاشتراطات المعتمدة من السلطات السعودية، مما سمح للأطقم الطبية بمباشرة مهامها باحترافية كاملة.

وفجّر رئيس البعثة مفاجأتين تُطبقان لأول مرة هذا العام؛ الأولى لوجستية بالتعاون مع مستشفى "مركز مكة الطبي" الذي يستقبل الحالات الحرجة، وتتمثل في توفير عربات إسعاف خاصة متمركزة أمام عيادات البعثة في مناطق التكدس لتقليص زمن نقل المرضى، جنباً إلى جنب مع الهلال الأحمر السعودي.

أما المفاجأة الثانية فهي تكنولوجية، عبر تشغيل نظام إلكتروني متطور تم تصميمه في مصر، يتيح للأطباء تسجيل بيانات المرضى والتحويلات للمستشفيات، ويعمل في وضعيتي "أون لاين" و"أوف لاين" للتغلب على ضعف شبكات الاتصال، حيث يستخرج النظام لوحة متابعة رقمية "داش بورد" تعرض يومياً الموقف الصحي للحالات التي خضعت لغسيل كلوي أو جراحات عاجلة بمستشفيات النور، وحراء، والمنشآت الحكومية السعودية.

وفيما يخص الوضع الصحي العام، طمأن الدكتور أحمد مصطفى الأسر المصرية مؤكداً أن الوضع آمن تماماً ولا توجد أي مؤشرات مقلقة أو أوبئة، وأن معظم الحالات الشائعة ترتبط بنزلات البرد، والشد العضلي، والإجهاد.

إلا أنه دق ناقوس الخطر بشأن رصد البعثة لإهمال بعض الحجاج في تناول أدويتهم المزمنة الخاصة بالضغط والسكر بدعوى الشعور المؤقت بالتحسن، محذراً من خطورة هذا السلوك.

ووجه رئيس البعثة نداءً عاجلاً لـ ضيوف الرحمن بضرورة تجنب الشمس المباشرة، والإكثار من شرب السوائل، والالتزام الصارم بالجرعات الدوائية لضمان إتمام الرحلة الإيمانية بسلام وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.