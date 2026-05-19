محافظ الجيزة يعلن فتح المجازر الحكومية بالمجان خلال عيد الأضحى للمواطنين

محافظ الجيزة يعلن فتح المجازر الحكومية بالمجان خلال عيد الأضحى للمواطنين

وزارة التموين تطرح الخراف الحية للأضاحى بسعر 225 جنيها للكيلو القائم

وزارة التموين تطرح الخراف الحية للأضاحى بسعر 225 جنيها للكيلو القائم

نائب التنسيقية يثمن مشروع قانون النقابات العمالية ويستعرض مميزاته

نائب التنسيقية يثمن مشروع قانون النقابات العمالية ويستعرض مميزاته

مجمع إعلام دمياط ينظم ندوة تثقيفية بعنوان «تعزيز الوعي المجتمعي بالتحديات السكانية»

مجمع إعلام دمياط ينظم ندوة تثقيفية بعنوان «تعزيز الوعي المجتمعي بالتحديات السكانية»

بعد تأجيل دعاوى الأسرة.. من هي أماني سويدان...

بعد تأجيل دعاوى الأسرة.. من هي أماني سويدان...

جريمة تهز أمريكا.. قتلى في هجوم مسلح استهدف...

جريمة تهز أمريكا.. قتلى في هجوم مسلح استهدف...

تردد قناة سما سوريا الجديد 2026 لمتابعة أقوى...

تردد قناة سما سوريا الجديد 2026 لمتابعة أقوى...

بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة تشيلسي ضد توتنهام...

بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة تشيلسي ضد توتنهام...

هل يتم صرف منحة إضافية لعيد الأضحى؟ تعرف...

هل يتم صرف منحة إضافية لعيد الأضحى؟ تعرف...

الرئيسية أخبار مصرية

حقوق الإنسان بالنواب تفتح ملف ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حقوق الإنسان بالنواب تفتح ملف ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل

حقوق الإنسان بالنواب تفتح ملف ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 01:24 مساءً - ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فريد، بشأن ضعف نفاذ حق المرأة في العمل وتدني نسب مشاركتها في سوق العمل، في إطار دعم جهود تمكين المرأة وتعزيز حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030.


استعراض التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل

وشهد الاجتماع حضور ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، حيث تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل، وعلى رأسها الفجوة بين الجنسين في فرص التشغيل، وضعف معدلات التمكين الاقتصادي، إلى جانب التحديات المرتبطة بالتدريب والتأهيل، والتوفيق بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية.

 

مطالب بتوسيع برامج الدعم والتدريب

وأكدت اللجنة أهمية تبني سياسات أكثر فاعلية لدعم المرأة المصرية اقتصاديًا، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، والتدريب المهني، وريادة الأعمال، بما يسهم في رفع معدلات مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا.


تنسيق مؤسسي لإزالة العقبات

وشددت اللجنة على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق المرأة والأسرة، لوضع آليات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في إزالة العقبات التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل، إلى جانب دعم بيئة عمل آمنة وعادلة، وترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.

 

مناقشات موسعة خلال الاجتماعات المقبلة

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بإعادة مناقشة الملف خلال اجتماعاتها المقبلة على نطاق أوسع، بحضور ممثلي وزارات العمل، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة، بهدف صياغة رؤية متكاملة تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية المرتبطة بتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إخترنا لك

وزير الخارجية يستعرض فى حوار CNN جهود مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى

أخبار ذات صلة

0 تعليق