وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بالسويس برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 12:30 مساءً - أعلنت وزارة العمل، عن توافر نحو 296 فرصة عمل جديدة في تخصصات هندسية وفنية وإدارية، وذلك للعمل بإحدى الشركات الكبرى في المنطقة الحرة بعتاقة بمحافظة السويس، برواتب مجزية تبدأ من 7,000 جنيه وتصل إلى 25,000 جنيه شهرياً حسب التخصص والخبرة، وذلك ضمن نشرة التوظيف الدورية التي تطلقها الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب في القطاع الخاص.

الوظائف المتوفرة

أولاً: الوظائف الهندسية (مؤهل عالي):

1. مهندس إنتاج (عدد 2): الراتب من 15,000 إلى 25,000 ج.

2. مهندس صيانة كهرباء (عدد 2): الراتب من 15,000 إلى 25,000 ج.

3. مهندس صيانة ميكانيكا (عدد 2): الراتب من 15,000 إلى 25,000 ج.

4. مهندس جودة (عدد 2): الراتب من 10,000 إلى 15,000 ج.

ثانياً: الوظائف الفنية والحرفية:

1. فني ميكانيكا (عدد 15): الراتب من 15,000 إلى 25,000 ج.

2. فني كهرباء (عدد 15): الراتب من 10,000 إلى 15,000 ج.

3. فني أفران (عدد 6): الراتب من 10,000 إلى 15,000 ج.

4. فني مكبس (عدد 15): الراتب من 10,000 إلى 15,000 ج.

5. سائق كلارك (عدد 6): الراتب 11,000 ج.

ثالثاً: وظائف المساعدين والعمالة:

1. مساعد فني ميكانيكا (عدد 15): الراتب من 7,000 إلى 8,000 ج.

2. مساعد فني كهرباء (عدد 15): الراتب من 7,000 إلى 8,000 ج.

3. مراقبين جودة (عدد 20): الراتب 9,000 ج.

4. أمين مخازن (عدد 6): الراتب 9,000 ج.

5. عامل إنتاج (عدد 175): الراتب 7,000 ج.

الشروط العامة للتقديم:

- المؤهل الدراسي: مؤهل عالي أو متوسط (حسب التخصص).

- السن: يتراوح من 18 إلى 45 سنة.

- الخبرة: مطلوب خبرة من سنة إلى 3 سنوات.

- مقر العمل: السويس - المنطقة الحرة بعتاقة.

طريقة التقديم:

يرجى إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي:

أو التواصل عبر أرقام الهاتف: 01080032704 - 0102301400