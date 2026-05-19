رئيس البعثة الطبية بالحج: العيادات تستقبل 10 آلاف حالة وإجراء جراحات عاجلة

رئيس البعثة الطبية بالحج: العيادات تستقبل 10 آلاف حالة وإجراء جراحات عاجلة

الحكومة: إجازة عيد الأضحى المبارك من الثلاثاء 26 مايو حتى الأحد 31

الحكومة: إجازة عيد الأضحى المبارك من الثلاثاء 26 مايو حتى الأحد 31

وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بالسويس برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه

وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بالسويس برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه

نائب وزير التعليم: إضافة البرمجة لطلاب الأول الثانوى الفنى العام 2027

نائب وزير التعليم: إضافة البرمجة لطلاب الأول الثانوى الفنى العام 2027

القومى لتنظيم الاتصالات: لا قطع للإنترنت خلال امتحانات الثانوية العامة

القومى لتنظيم الاتصالات: لا قطع للإنترنت خلال امتحانات الثانوية العامة

وزارة التعليم تعلن موعد امتحان الدور الثانى فى البرمجة لأولى ثانوى

وزارة التعليم تعلن موعد امتحان الدور الثانى فى البرمجة لأولى ثانوى

الرئيس السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

الرئيس السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

موانئ أبوظبي تستحوذ على إم بي إس اللوجستية الألمانية مقابل 70 مليون يورو

موانئ أبوظبي تستحوذ على إم بي إس اللوجستية الألمانية مقابل 70 مليون يورو

الاحتفال بمئوية يوسف شاهين في مهرجان كان 2026 يقام مساء اليوم على هامش فعاليات الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي 2026 Cannes Film Festival المقام حاليا إقرأ المزيد

الاحتفال بمئوية يوسف شاهين في مهرجان كان 2026 يقام مساء اليوم على هامش فعاليات الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي 2026 Cannes Film Festival المقام حاليا إقرأ المزيد

لحظة عفوية لآسر ياسين وزوجته تشعل السوشيال ميديا تصدر الفنان آسر ياسين وزوجته تريند السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد انتشار مقطع فيديو قص إقرأ المزيد

لحظة عفوية لآسر ياسين وزوجته تشعل السوشيال ميديا تصدر الفنان آسر ياسين وزوجته تريند السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد انتشار مقطع فيديو قص إقرأ المزيد

الرئيسية أخبار مصرية

وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بالسويس برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بالسويس برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه

وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بالسويس برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 12:30 مساءً - أعلنت وزارة العمل، عن توافر نحو 296 فرصة عمل جديدة في تخصصات هندسية وفنية وإدارية، وذلك للعمل بإحدى الشركات الكبرى في المنطقة الحرة بعتاقة بمحافظة السويس، برواتب مجزية تبدأ من 7,000 جنيه وتصل إلى 25,000 جنيه شهرياً حسب التخصص والخبرة، وذلك ضمن نشرة التوظيف الدورية التي تطلقها الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب في القطاع الخاص.

 

الوظائف المتوفرة

 

أولاً: الوظائف الهندسية (مؤهل عالي):

 

1.  مهندس إنتاج (عدد 2): الراتب من 15,000 إلى 25,000 ج.

2.  مهندس صيانة كهرباء (عدد 2): الراتب من 15,000 إلى 25,000 ج.

3.  مهندس صيانة ميكانيكا (عدد 2): الراتب من 15,000 إلى 25,000 ج.

4.  مهندس جودة (عدد 2): الراتب من 10,000 إلى 15,000 ج.

 

ثانياً: الوظائف الفنية والحرفية:

 

1.  فني ميكانيكا (عدد 15): الراتب من 15,000 إلى 25,000 ج.

2.  فني كهرباء (عدد 15): الراتب من 10,000 إلى 15,000 ج.

3.  فني أفران (عدد 6): الراتب من 10,000 إلى 15,000 ج.

4.  فني مكبس (عدد 15): الراتب من 10,000 إلى 15,000 ج.

5.  سائق كلارك (عدد 6): الراتب 11,000 ج.

 

ثالثاً: وظائف المساعدين والعمالة:

 

1.  مساعد فني ميكانيكا (عدد 15): الراتب من 7,000 إلى 8,000 ج.

2.  مساعد فني كهرباء (عدد 15): الراتب من 7,000 إلى 8,000 ج.

3.  مراقبين جودة (عدد 20): الراتب 9,000 ج.

4.  أمين مخازن (عدد 6): الراتب 9,000 ج.

5.  عامل إنتاج (عدد 175): الراتب 7,000 ج.

 

الشروط العامة للتقديم:

 

  - المؤهل الدراسي: مؤهل عالي أو متوسط (حسب التخصص).

  - السن: يتراوح من 18 إلى 45 سنة.

  - الخبرة: مطلوب خبرة من سنة إلى 3 سنوات.

  - مقر العمل: السويس - المنطقة الحرة بعتاقة.

 

طريقة التقديم:

 

يرجى إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي:

 

أو التواصل عبر أرقام الهاتف: 01080032704  - 0102301400

 

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق