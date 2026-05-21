رسميا.. رحيل أمير عزمى مجاهد عن تدريب أبو قير للأسمدة بعد إنجاز تاريخي

وزير العمل: إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 26 حتى 31 مايو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 مايو 2026 09:30 مساءً - أعلن حسن رداد وزير العمل، اليوم الخميس، أن الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026، وحتى يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026، تُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

 

المادة 129 من قانون العمل

وأوضح الوزير أن ذلك يأتي تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل، وفي ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1516) لسنة 2026، بشأن اعتبار تلك الفترة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات – إن وجدت – وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

 

وأكد الوزير الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة، كلما أمكن ذلك، تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

 

وأشار الوزير إلى أنه إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام، يستحق العامل – بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام – مثلي هذا الأجر، أو أن يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يُودع بملفه الخاص.

 

ووجّه وزير العمل رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديري مديريات العمل بالمحافظات، بمتابعة نشر أحكام الكتاب الدوري الصادر بهذا الشأن، على مواقع العمل والإنتاج، والعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

 

 

