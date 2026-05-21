رسميا.. رحيل أمير عزمى مجاهد عن تدريب أبو قير للأسمدة بعد إنجاز تاريخي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 مايو 2026 10:24 مساءً - أعلن أمير عزمي مجاهد، المدير الفني لفريق أبو قير للأسمدة، رحيله رسمياً عن تدريب الفريق، وذلك عقب نجاحه في قيادة النادي لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل للدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه، ليصبح النادي رقم 77 الذي يشارك في المسابقة.

جاء حسم الفريق لتأهله التاريخي تحت قيادة أمير عزمي مجاهد، الذي تولى مسؤولية تدريب الفريق في آخر 8 جولات من الموسم، بعد أن بدأ الفريق الموسم بقيادة المدرب ياسر الكناني.

قائمة المتأهلين للدوري المصري

ويعد هذا الصعود هو الأول من نوعه الذي يحققه أمير عزمي مجاهد كمدير فني من دوري المحترفين إلى الدوري الممتاز خلال مسيرته التدريبية، لينضم أبو قير للأسمدة إلى قائمة المتأهلين للدوري المصري الموسم المقبل بجانب ناديي القناة وبترول أسيوط.

عبر أمير عزمي مجاهد عن اعتزازه بالتجربة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، حيث أعلن نهاية رحلته مع النادي التي استمرت 60 يوماً من العمل المتواصل والمجهود الكبير، مشيراً إلى أن الإيمان بهدف واحد كان السبب وراء تحقيق هذا النجاح.

كما تقدم بالشكر والتقدير لمجلس إدارة نادي أبو قير للأسمدة على الدعم والثقة، ولجميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني والإداري والطبي على الروح الكبيرة والإخلاص، متمنياً للنادي التوفيق في المرحلة المقبلة، ومؤكداً أن الفترة القادمة ستكون بداية لتحدٍ جديد في مسيرته التدريبية.