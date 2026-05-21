حمزة عبد الكريم في التشكيلة الأساسية ضد لاس بالماس في نصف نهائي كأس الأبطال

رسميا.. رحيل أمير عزمى مجاهد عن تدريب أبو قير للأسمدة بعد إنجاز تاريخي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 مايو 2026 10:24 مساءً - أعلن نادي برشلونة للشباب المحترف ضمن صفوفه النجم المصري حمزة عبد الكريم التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة لاس بالماس ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأبطال.

 

وذكر نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس أن حمزة عبد الكريم يتواجد في التشكيلة الأساسية للفريق الكتالوني أمام لاس بالماس.

 

 

 

وكان اللاعب المصري قد انضم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من النادي على سبيل الإعارة، مع وجود بند يمنح النادي الإسباني أحقية تفعيل الشراء النهائي عقب نهاية فترة الإعارة.

 

وقاد حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر، فريق برشلونة للشباب للصعود إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس الأبطال بعدما تغلب على تينيريفي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في إياب الدور ربع النهائي.

 

كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين انتهت بهزيمة برشلونة بهدفين دون مقابل، ليتفوق برشلونة بنتيجة 3 – 0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

 

سجل حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر للشباب الهدف الثاني لفريق برشلونة في شباك تينيريف، وجاء هدف حمزة عبد الكريم في الدقيقة 62 من زمن المباراة، حيث أحرزه برأسية مميزة منحت فريقه أفضلية مهمة خلال اللقاء.

 

ويُعد هذا الهدف استمرارًا لسلسلة من العروض القوية التي يقدمها اللاعب مع فريقه، مما يعزز من فرصه في تثبيت أقدامه ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

 

 

 

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

