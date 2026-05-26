موعيد صلاة عيد الأضحى 2026 فى مدن ومحافظات مصر

أبراج الأربعاء 27 مايو 2026 العامة في الحب والعمل والصحة

​محافظ القاهرة يصدر قراراً بتكليف تامر عبد العظيم رئيساً لحي المقطم

الأهلي على موعد مع أرباح قياسية بسبب كأس العالم 2026

شركة العاصمة الإدارية الجديدة تطرح تذاكر حضور ودية مصر وروسيا بالمجان

غدا.. شبورة صباحية ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: أجواء مستقرة خلال أيام العيد مع درجات حرارة معتدلة نسبيا

الرئيس السيسي ونظيره الإيراني يبحثان التهدئة بالمنطقة.. ومصر تدعم الاتفاق الأمريكي الإيراني وترفض تهديد الخليج

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 10:24 مساءً - كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2026 في محافظات ومدن مصر، وذلك غدا الأربعاء 27 مايو 2026 الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، كما يلي:

 

 

موعد صلاة العيد

القاهرة: 6:21

 

​الجيزة: 6:21

 

​الإسكندرية: 6:23

 

​بورسعيد: 6:14

 

​السويس: 6:16

 

​العريش: 6:08

 

​الطور: 6:15

 

​سانت كاترين: 6:13

 

​طابا: 6:07

 

​شرم الشيخ: 6:13

 

​دمنهور: 6:22

 

​طنطا: 6:20

 

​المنصورة: 6:18

 

​الزقازيق: 6:19

 

​بنها: 6:20

 

​شبين الكوم: 6:21

 

​كفر الشيخ: 6:20

 

​الفيوم: 6:24

 

​بني سويف: 6:23

 

​المنيا: 6:27

 

​أسيوط: 6:27

 

​سوهاج: 6:26

 

​قنا: 6:23

 

​أسوان: 6:26

 

​أبوسمبل: 6:35

 

​مرسى مطروح: 6:34

 

​الغردقة: 6:17

 

​الخارجة: 6:34

 

​الإسماعيلية: 6:15

 

​دمياط: 6:15

 

​السلوم: 6:42

 

​نويبع: 6:10

 

​حلايب: 6:15

 

​شلاتين: 6:18

 

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق السابع عشر من شهر مايو لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

 

 

 

قرار المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية

وبناء على قرار المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية فقد تقرر لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وقرار المحكمة العليا ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ذي الحجة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.

 

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصرية، أن الإثنين الموافق الثامن عشر من شهر مايو لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، وعلي ذلك يكون اليوم الثلاثاء الموافق 26 مايو هو يوم عرفة، والأربعاء 27 مايو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

 

 

 

 

