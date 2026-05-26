موعيد صلاة عيد الأضحى 2026 فى مدن ومحافظات مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 10:24 مساءً - كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2026 في محافظات ومدن مصر، وذلك غدا الأربعاء 27 مايو 2026 الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، كما يلي:

موعد صلاة العيد

القاهرة: 6:21

​الجيزة: 6:21

​الإسكندرية: 6:23

​بورسعيد: 6:14

​السويس: 6:16

​العريش: 6:08

​الطور: 6:15

​سانت كاترين: 6:13

​طابا: 6:07

​شرم الشيخ: 6:13

​دمنهور: 6:22

​طنطا: 6:20

​المنصورة: 6:18

​الزقازيق: 6:19

​بنها: 6:20

​شبين الكوم: 6:21

​كفر الشيخ: 6:20

​الفيوم: 6:24

​بني سويف: 6:23

​المنيا: 6:27

​أسيوط: 6:27

​سوهاج: 6:26

​قنا: 6:23

​أسوان: 6:26

​أبوسمبل: 6:35

​مرسى مطروح: 6:34

​الغردقة: 6:17

​الخارجة: 6:34

​الإسماعيلية: 6:15

​دمياط: 6:15

​السلوم: 6:42

​نويبع: 6:10

​حلايب: 6:15

​شلاتين: 6:18

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق السابع عشر من شهر مايو لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

قرار المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية

وبناء على قرار المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية فقد تقرر لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وقرار المحكمة العليا ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ذي الحجة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصرية، أن الإثنين الموافق الثامن عشر من شهر مايو لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، وعلي ذلك يكون اليوم الثلاثاء الموافق 26 مايو هو يوم عرفة، والأربعاء 27 مايو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.