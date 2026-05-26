الأهلي على موعد مع أرباح قياسية بسبب كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 08:18 مساءً - تترقب الأندية حول العالم مكاسب مالية ضخمة من مشاركة لاعبيها في كأس العالم 2026، بعدما اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» نظامًا ماليًا جديدًا يمنح الأندية تعويضات يومية مقابل انضمام لاعبيها إلى منتخباتهم الوطنية خلال البطولة.

كأس العالم 2026.. فيفا يفاجئ الأندية بنظام تعويضات تاريخي

وكشف حساب Marketing Registrado عبر منصة «إكس» أن «فيفا» سيمنح كل نادٍ نحو 11 ألف دولار يوميًا عن كل لاعب يشارك في المونديال، ضمن برنامج دعم الأندية الذي أطلقه الاتحاد الدولي لتعويض الفرق عن غياب لاعبيها طوال فترة البطولة.

ويعكس القرار حجم الطفرة الاقتصادية المرتقبة في النسخة المقبلة من كأس العالم، خاصة بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا، وهو ما يعني ارتفاع أعداد اللاعبين الدوليين واتساع دائرة الأندية المستفيدة من البرنامج المالي حول العالم.

وبحسب النظام الجديد، ستضمن الأندية تحقيق عوائد مالية ثابتة حتى في حال خروج منتخبات لاعبيها من دور المجموعات، إذ قد يحصل النادي الواحد على ما يقارب 250 ألف دولار كحد أدنى عن كل لاعب، مع زيادة القيمة تدريجيًا كلما واصل المنتخب مشواره في الأدوار الإقصائية.

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات دور المجموعات يوم 11 يونيو وتستمر حتى 28 من الشهر ذاته، بما يعني أن اللاعبين سيقضون ما لا يقل عن 18 يومًا داخل البطولة، وهو ما يرفع حجم العوائد المالية التي ستحصل عليها الأندية المشاركة في البرنامج.

كأس العالم 2026.. الأهلي أكثر الأندية المصرية تحقيقًا للأرباح من لاعبيه

ويبرز النادي الأهلي كأحد أكبر المستفيدين المحتملين من النظام الجديد، بعدما شهدت القوائم المبدئية للمنتخبات تواجد عدد كبير من لاعبيه مع منتخبات مختلفة في كأس العالم 2026.

وضمت القائمة الأولية لمنتخب مصر كلًا من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمد هاني وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، إلى جانب يوسف بلعمري مع منتخب المغرب.

وبناءً على هذه الأرقام، من المتوقع أن يحصد الأهلي ما يقارب 1.7 مليون دولار خلال مرحلة المجموعات فقط، نظير مشاركة لاعبيه التسعة في المونديال، على أن ترتفع العوائد بشكل أكبر حال استمرار منتخباتهم في الأدوار المتقدمة.

ويمثل هذا النظام المالي دفعة اقتصادية كبيرة للأندية، خاصة في ظل الأعباء المالية المتزايدة وضغط المباريات، كما يعكس حرص “فيفا” على تحقيق توازن بين مصالح المنتخبات الوطنية والأندية التي تتحمل مسؤولية إعداد اللاعبين وتجهيزهم طوال الموسم.