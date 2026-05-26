أبراج الأربعاء 27 مايو 2026 العامة في الحب والعمل والصحة

أبراج الأربعاء 27 مايو 2026 العامة في الحب والعمل والصحة

​محافظ القاهرة يصدر قراراً بتكليف تامر عبد العظيم رئيساً لحي المقطم

​محافظ القاهرة يصدر قراراً بتكليف تامر عبد العظيم رئيساً لحي المقطم

الأهلي على موعد مع أرباح قياسية بسبب كأس العالم 2026

الأهلي على موعد مع أرباح قياسية بسبب كأس العالم 2026

شركة العاصمة الإدارية الجديدة تطرح تذاكر حضور ودية مصر وروسيا بالمجان

شركة العاصمة الإدارية الجديدة تطرح تذاكر حضور ودية مصر وروسيا بالمجان

غدا.. شبورة صباحية ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 30 درجة

غدا.. شبورة صباحية ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 30 درجة

أسعار الذهب الفورية تعود للتراجع مع استمرار توترات الشرق الأوسط

أسعار الذهب الفورية تعود للتراجع مع استمرار توترات الشرق الأوسط

تراجع أسعار النفط بأكثر من 6% وسط آمال إعادة فتح مضيق هرمز

تراجع أسعار النفط بأكثر من 6% وسط آمال إعادة فتح مضيق هرمز

الأرصاد: أجواء مستقرة خلال أيام العيد مع درجات حرارة معتدلة نسبيا

الأرصاد: أجواء مستقرة خلال أيام العيد مع درجات حرارة معتدلة نسبيا

الرئيس السيسي ونظيره الإيراني يبحثان التهدئة بالمنطقة.. ومصر تدعم الاتفاق الأمريكي الإيراني وترفض تهديد الخليج

الرئيس السيسي ونظيره الإيراني يبحثان التهدئة بالمنطقة.. ومصر تدعم الاتفاق الأمريكي الإيراني وترفض تهديد الخليج

منتخب مصر يحصد 625 مليون جنيه فى كأس العالم 2026

منتخب مصر يحصد 625 مليون جنيه فى كأس العالم 2026

الرئيسية أخبار مصرية

الأهلي على موعد مع أرباح قياسية بسبب كأس العالم 2026

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الأهلي على موعد مع أرباح قياسية بسبب كأس العالم 2026

الأهلي على موعد مع أرباح قياسية بسبب كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 08:18 مساءً - تترقب الأندية حول العالم مكاسب مالية ضخمة من مشاركة لاعبيها في كأس العالم 2026، بعدما اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» نظامًا ماليًا جديدًا يمنح الأندية تعويضات يومية مقابل انضمام لاعبيها إلى منتخباتهم الوطنية خلال البطولة.

 

 

كأس العالم 2026.. فيفا يفاجئ الأندية بنظام تعويضات تاريخي

وكشف حساب Marketing Registrado عبر منصة «إكس» أن «فيفا» سيمنح كل نادٍ نحو 11 ألف دولار يوميًا عن كل لاعب يشارك في المونديال، ضمن برنامج دعم الأندية الذي أطلقه الاتحاد الدولي لتعويض الفرق عن غياب لاعبيها طوال فترة البطولة.

 

 

ويعكس القرار حجم الطفرة الاقتصادية المرتقبة في النسخة المقبلة من كأس العالم، خاصة بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا، وهو ما يعني ارتفاع أعداد اللاعبين الدوليين واتساع دائرة الأندية المستفيدة من البرنامج المالي حول العالم.

 

 

 

وبحسب النظام الجديد، ستضمن الأندية تحقيق عوائد مالية ثابتة حتى في حال خروج منتخبات لاعبيها من دور المجموعات، إذ قد يحصل النادي الواحد على ما يقارب 250 ألف دولار كحد أدنى عن كل لاعب، مع زيادة القيمة تدريجيًا كلما واصل المنتخب مشواره في الأدوار الإقصائية.

 

 

 

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات دور المجموعات يوم 11 يونيو وتستمر حتى 28 من الشهر ذاته، بما يعني أن اللاعبين سيقضون ما لا يقل عن 18 يومًا داخل البطولة، وهو ما يرفع حجم العوائد المالية التي ستحصل عليها الأندية المشاركة في البرنامج.

 

 

 

كأس العالم 2026.. أكثر الأندية المصرية تحقيقًا للأرباح من لاعبيه

ويبرز النادي الأهلي كأحد أكبر المستفيدين المحتملين من النظام الجديد، بعدما شهدت القوائم المبدئية للمنتخبات تواجد عدد كبير من لاعبيه مع منتخبات مختلفة في كأس العالم 2026.

 

 

 

وضمت القائمة الأولية لمنتخب مصر كلًا من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمد هاني وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، إلى جانب يوسف بلعمري مع منتخب المغرب.

 

 

 

وبناءً على هذه الأرقام، من المتوقع أن يحصد الأهلي ما يقارب 1.7 مليون دولار خلال مرحلة المجموعات فقط، نظير مشاركة لاعبيه التسعة في المونديال، على أن ترتفع العوائد بشكل أكبر حال استمرار منتخباتهم في الأدوار المتقدمة.

 

 

 

ويمثل هذا النظام المالي دفعة اقتصادية كبيرة للأندية، خاصة في ظل الأعباء المالية المتزايدة وضغط المباريات، كما يعكس حرص “فيفا” على تحقيق توازن بين مصالح المنتخبات الوطنية والأندية التي تتحمل مسؤولية إعداد اللاعبين وتجهيزهم طوال الموسم.

 

 

الكلمات الدلائليه:
فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إخترنا لك

ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار فى الألعاب النارية وبحوزتهم 3 مليون قطعة

أخبار ذات صلة

0 تعليق