شركة العاصمة الإدارية الجديدة تطرح تذاكر حضور ودية مصر وروسيا بالمجان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 08:18 مساءً - أعلنت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، الراعي الرسمي لـ مباراة منتخب مصر وروسيا المقرر إقامتها يوم 28 مايو، إقامة المباراة باستاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار الحرص على الاستمتاع بالأجواء الجماهيرية المميزة التي يتمتع بها هذا الاستاد التاريخي.

ووافقت الشركة أيضاً على طرح تذاكر المباراة مجانًا، ودعوة الجماهير المصرية لحضور المباراة، على أن يتم حجز واستلام التذاكر من خلال شركة تذكرتي احتفالا بمرور 10 سنوات على إنشاء الشركة.

وتحصل الجماهير الراغبة فى الحصول على التذاكر من خلال عمل "سكان" لـ (QR Code) الموجود على شاشة قناة أون سبورت للحصول على الدعوة الخاصة بحضور المباراة، وفى حالة رغبة المشجع فى الحصول على أكثر من دعوة يقوم بعمل هذه الخطوة أكثر من مرة.

يأتي ذلك في إطار دعم المنتخب الوطنى قبل مشاركته في كأس العالم 2026، وإتاحة الفرصة للجماهير لمشاركة المنتخب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، في أجواء جماهيرية تليق بالكرة المصرية.

حسام حسن يدرس الدفع بـ محمد عبد المنعم أساسيا أمام روسيا لتعويض حمدي فتحي

ويدرس حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، الدفع بمحمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي لمباراة روسيا الودية، المقرر لها 28 مايو الجاري استعدادا لكأس العالم.

يأتى ذلك نظرا لغياب حمدي فتحي عن المباراة بسبب الإيقاف بعد طرده فى المباراة الودية الأخيرة أمام إسبانيا، ليغيب عن مباراة روسيا وفقا للوائح، على أن يعود اللاعب للمشاركة في ودية البرازيل 6 يونيو فى البروفة الأخيرة لكأس العالم.

ويخوض منتخب مصر تدريباته حاليا بمركز المنتخبات الوطنية بمشاركة 22 لاعبا، حيث تكتمل القوة الضاربة غدا بانضمام محمد صلاح وعمر مرموش وهيثم حسن وحمزة عبد الكريم.