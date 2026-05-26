​محافظ القاهرة يصدر قراراً بتكليف تامر عبد العظيم رئيساً لحي المقطم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 08:18 مساءً - أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قراراً بتكليف تامر محمد عبد العظيم أبو الغيط، للعمل رئيساً لحي المقطم، وذلك في إطار ضخ دماء جديدة والاستعانة بالقيادات المحلية ذات الخبرة لتطوير منظومة العمل داخل أحياء العاصمة.

​تكليف رئيس حي شرق شبرا الخيمة السابق بمهام رئيس حي المقطم

​ويأتي تكليف تامر محمد عبد العظيم أبو الغيط برئاسة حي المقطم، بعد ممارسته مهام عمله السابقة رئيساً لحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث من المقرر أن يبدأ مباشرة مهام عمله الجديد لمتابعة الملفات التنموية والخدمية وحملات الانضباط الجارية داخل نطاق حي المقطم.

​خروج رئيس حي المقطم الحالي للسن القانونية للمعاش

​وأوضح القرار الصادر عن محافظة القاهرة، أن حركة التكليف الجديدة جاءت نظراً لبلوغ رئيس حي المقطم الحالي السن القانونية المقررة للاحالة إلى المعاش، موجهاً الشكر له على ما قدمه من جهود خلال فترة عمله السابقة.