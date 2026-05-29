ترامب: سأجتمع الآن فى غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائى بشأن إيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 مايو 2026 08:18 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رفع الحصار البحري المفروض على إيران، مؤكدا أن القرار دخل حيز التنفيذ بشكل فورى، بالتزامن مع مطالبته طهران بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية "دون أي رسوم أو قيود".
وقال ترامب، في تصريحات جديدة، إن السفن العالقة داخل مضيق هرمز يمكنها الآن البدء في العودة والتحرك مجددا، بعد قرار واشنطن إنهاء الحصار البحري.
وأضاف أن الولايات المتحدة وإيران ستعملان على إزالة الألغام البحرية الموجودة فى المنطقة، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية "فجرت عددا كبيرا منها"، بينما ستتولى طهران إزالة ما تبقى.
وشدد الرئيس الأمريكي على أن أى اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يتضمن تعهدا واضحا بعدم امتلاك طهران "أي سلاح أو قنبلة نووية"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "لن يتم تبادل أي أموال مع إيران حتى إشعار آخر".
كما أشار ترامب إلى أن عمليات التعامل مع ما وصفه بـ"الغبار النووي المدفون في أعماق الأرض" ستبدأ خلال المرحلة المقبلة، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وأوضح الرئيس الأمريكي أنه سيتوجه إلى غرفة العمليات لعقد اجتماع حاسم واتخاذ "القرار النهائي" بشأن التطورات الجارية مع إيران.
0 تعليق