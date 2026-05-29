ترامب: سأجتمع الآن فى غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائى بشأن إيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 مايو 2026 08:18 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رفع الحصار البحري المفروض على إيران، مؤكدا أن القرار دخل حيز التنفيذ بشكل فورى، بالتزامن مع مطالبته طهران بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية "دون أي رسوم أو قيود".

وقال ترامب، في تصريحات جديدة، إن السفن العالقة داخل مضيق هرمز يمكنها الآن البدء في العودة والتحرك مجددا، بعد قرار واشنطن إنهاء الحصار البحري.