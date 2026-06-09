منتخب شباب روسيا يزور أهرامات الجيزة خلال معسكره في القاهرة استعدادًا لمواجهتي مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يونيو 2026 12:30 صباحاً - قام منتخب شباب روسيا بزيارة إلى منطقة أهرامات الجيزة خلال تواجده الحالي في القاهرة، وذلك ضمن برنامج إقامته استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب مصر مواليد 2007.

واستمتع أفراد البعثة الروسية، من لاعبين وجهاز فني، بالأجواء السياحية في منطقة الأهرامات، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية في أحد أبرز المعالم الأثرية في العالم.

وكانت بعثة المنتخب الروسي قد وصلت إلى القاهرة يوم 3 يونيو الجاري، حيث خاض الفريق أولى مبارياته الودية أمام المنتخب المصري يوم السبت الماضي، والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 3-1.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان مجددًا غدًا في تمام الثامنة مساءً، في المباراة الثانية التي تُقام على ملعب مركز المنتخبات الوطنية.