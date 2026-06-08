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محمد صلاح: نطمح لتحقيق مشوار مميز في كأس العالم 2026

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محمد صلاح: نطمح لتحقيق مشوار مميز في كأس العالم 2026

محمد صلاح: نطمح لتحقيق مشوار مميز في كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يونيو 2026 09:30 مساءً -  

أعرب محمد صلاح، قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تطلعاته لمشاركة الفراعنة في كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

 

وفي تصريحات للموقع الرسمي لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، شدد صلاح على أهمية الاستعداد الجيد للبطولة، قائلًا: «نحتاج إلى التركيز خلال المعسكر الإعدادي والعمل بقوة في التدريبات قبل خوض منافسات البطولة».

 

وعن مجموعة المنتخب المصري، أكد قائد الفراعنة أن المنافسة ستكون قوية، موضحًا أن جميع المنتخبات تمتلك فرصًا متساوية للمنافسة وتحقيق نتائج إيجابية.

 

واختتم صلاح تصريحاته بالتأكيد على طموح المنتخب في الظهور بأفضل صورة ممكنة، قائلًا: «سنبذل قصارى جهدنا في كأس العالم، ونسعى لإسعاد جماهيرنا وجعلها فخورة بنا، وأتمنى أن نحقق مشوارًا طويلًا ونصل إلى أبعد مرحلة ممكنة في البطولة».

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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