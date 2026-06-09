بجانب الزمالك وبيراميدز.. المصرى يضمن مقعدا فى بطولة كأس السوبر المحلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يونيو 2026 12:30 صباحاً - ضمن فريق المصرى البورسعيدى التواجد بشكل رسمي في بطولة كأس السوبر المحلى النسخة القادمة، بعد التتويج بكأس عاصمة مصر بعد الفوز على إنبى في نهائي البطولة.

المصرى يشارك في كأس السوبر المحلى

ويشارك فريق المصرى فى كأس السوبر المحلى النسخة المقبلة برفقة الزمالك بطل الدوري الممتاز، وفريق بيراميدز بطل كأس مصر، ويتبقى مقعد وحيد فى البطولة والذى يشارك فيه صاحب الكرت الذهبي.

المصرى ضد إنبى

نجح فريق المصرى في تحقيق فوز كبير على فريق إنبى بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس، في إطار منافسات المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر.