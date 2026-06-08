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حسام حسن: تمثيل مصر في كأس العالم لاعبًا ومدربًا مصدر فخر كبير.. وهدفنا إسعاد الجماهير وتقديم صورة مشرفة

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حسام حسن: تمثيل مصر في كأس العالم لاعبًا ومدربًا مصدر فخر كبير.. وهدفنا إسعاد الجماهير وتقديم صورة مشرفة

حسام حسن: تمثيل مصر في كأس العالم لاعبًا ومدربًا مصدر فخر كبير.. وهدفنا إسعاد الجماهير وتقديم صورة مشرفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يونيو 2026 09:30 مساءً -  

أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اعتزازه الكبير بتمثيل مصر في بطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن المنتخب الوطني استحق التأهل إلى هذا الحدث العالمي بجدارة، وأن الجهاز الفني واللاعبين عازمون على تقديم مستويات تليق باسم الكرة المصرية.

 

وفي تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعرب حسام حسن عن سعادته بخوض تجربة كأس العالم مجددًا، موضحًا أنه سبق له تمثيل مصر لاعبًا في مونديال 1990، وأن وجوده في نسخة 2026 مديرًا فنيًا للمنتخب يمثل شرفًا كبيرًا ومسؤولية وطنية كبيرة، خاصة في ظل امتلاك المنتخب مجموعة متميزة من اللاعبين القادرين على المنافسة وتحقيق تطلعات الجماهير المصرية والعربية.

 

وأشار المدير الفني إلى أنه يفضل العمل والتركيز على الإعداد الجيد بدلًا من إطلاق الوعود قبل البطولات، مؤكدًا أن النجاح يتطلب التخطيط السليم، واختيار العناصر الأكثر جاهزية، ودراسة المنافسين بشكل دقيق، بما يسهم في تقديم أداء قوي وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

 

وأضاف أن الجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على توفير أفضل الظروف للاعبين، من خلال خلق أجواء مستقرة وصحية تساعدهم على التركيز والانسجام داخل الملعب، سواء خلال الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية أو التصفيات المؤهلة لكأس العالم أو خلال منافسات البطولة نفسها.

 

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على جاهزية المنتخب الوطني لخوض منافسات كأس العالم، مشددًا على أن جميع أفراد المنظومة سيبذلون أقصى ما لديهم من أجل إسعاد الجماهير المصرية، وتقديم أداء يليق بتاريخ الكرة المصرية ويجعل الجماهير فخورة بمنتخبها الوطني.

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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