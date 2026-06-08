مصدر أمني ينفي ادعاءات انتحار نزلاء بمركز إصلاح وتأهيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يونيو 2026 09:30 مساءً - نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما نشر بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج والمتضمن الزعم بمحاولة عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل الإنتحار.

وأكد المصدر على أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأن ذلك يأتى فى إطار المحاولات اليائسة والمستمرة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة من خلال اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات للتشكيك فى السياسة العقابية الحديثة.

وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.