الخارجية: زيادة الحد الأقصى لرصيد "افتح حسابك بمصر" للمصريين بالخارج

الخارجية: زيادة الحد الأقصى لرصيد "افتح حسابك بمصر" للمصريين بالخارج

طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يشتكون من صعوبة امتحان الهندسة

طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يشتكون من صعوبة امتحان الهندسة

ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

المجلس العالمي للسفر والسياحة": مصر نموذج للمرونة في قطاع السفر والسياحة بفضل تطوير المطارات

المجلس العالمي للسفر والسياحة": مصر نموذج للمرونة في قطاع السفر والسياحة بفضل تطوير المطارات

وزير الصناعة يبحث مع ممثلي الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط خطة الشركة للتوسع في السوق المصري

وزير الصناعة يبحث مع ممثلي الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط خطة الشركة للتوسع في السوق المصري

أستاذ علوم سياسية: مصر تقود جهودًا دبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

أستاذ علوم سياسية: مصر تقود جهودًا دبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالوادى الجديد

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالوادى الجديد

القاهرة تجمع أطراف الوساطة والفصائل الفلسطينية لدعم التهدئة في غزة

القاهرة تجمع أطراف الوساطة والفصائل الفلسطينية لدعم التهدئة في غزة

ضبط القائمة على إدارة شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص في القاهرة

ضبط القائمة على إدارة شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص في القاهرة

فصائل فلسطينية ووسطاء من مصر وقطر وتركيا يعقدون اجتماعا فى القاهرة

فصائل فلسطينية ووسطاء من مصر وقطر وتركيا يعقدون اجتماعا فى القاهرة

الرئيسية أخبار مصرية

القاهرة تجمع أطراف الوساطة والفصائل الفلسطينية لدعم التهدئة في غزة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
القاهرة تجمع أطراف الوساطة والفصائل الفلسطينية لدعم التهدئة في غزة

القاهرة تجمع أطراف الوساطة والفصائل الفلسطينية لدعم التهدئة في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يونيو 2026 02:18 مساءً - استضافت القاهرة يوم السابع من يونيو لعام 2026 اجتماعا رفيع المستوى ضم الوسطاء باتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة مصر وقطر وتركيا وممثلي العديد من الفصائل الفلسطينية بحضور السيد الوزير حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ورئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، بهدف دفع المفاوضات الجارية، بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، نقلا عن قناة إكسترا نيوز.

 

شكر للجهود المصرية والدولية

عبر المشاركون بالاجتماع عن شكرهم وامتنانهم للجهود المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجهود المكثفة التي تبذلها كافة الأطراف لاستكمال مقررات خطة الرئيس الأمريكي ترامب وفقا لمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام.

 

مناقشة خارطة الطريق

شهد الاجتماع، مناقشة خارطة الطريق المقترحة لاستكمال تنفيذ الاتفاق واتسم بأجواء إيجابية، وتم التوافق على ضرورة استكمال تنفيذ خطط الرئيس ترامب، لاسيما كافة مقررات المرحلة الأولى، مع تحمل كافة الأطراف لمسؤولياتها بشكل يسهم في الوصول إلى الهدوء المستدام، تمهيدا لإعادة إعمار القطاع، وبما ينعكس إيجابيا على تحسين الأوضاع المعيشية، وإنهاء معاناة المواطنين الفلسطينيين هناك.

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إخترنا لك

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبى التجارى لمحطة "سفاجا 2" متعددة الأغراض

أخبار ذات صلة

0 تعليق