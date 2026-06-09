القاهرة تجمع أطراف الوساطة والفصائل الفلسطينية لدعم التهدئة في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يونيو 2026 02:18 مساءً - استضافت القاهرة يوم السابع من يونيو لعام 2026 اجتماعا رفيع المستوى ضم الوسطاء باتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة مصر وقطر وتركيا وممثلي العديد من الفصائل الفلسطينية بحضور السيد الوزير حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ورئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، بهدف دفع المفاوضات الجارية، بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، نقلا عن قناة إكسترا نيوز.

شكر للجهود المصرية والدولية

عبر المشاركون بالاجتماع عن شكرهم وامتنانهم للجهود المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجهود المكثفة التي تبذلها كافة الأطراف لاستكمال مقررات خطة الرئيس الأمريكي ترامب وفقا لمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام.

مناقشة خارطة الطريق

شهد الاجتماع، مناقشة خارطة الطريق المقترحة لاستكمال تنفيذ الاتفاق واتسم بأجواء إيجابية، وتم التوافق على ضرورة استكمال تنفيذ خطط الرئيس ترامب، لاسيما كافة مقررات المرحلة الأولى، مع تحمل كافة الأطراف لمسؤولياتها بشكل يسهم في الوصول إلى الهدوء المستدام، تمهيدا لإعادة إعمار القطاع، وبما ينعكس إيجابيا على تحسين الأوضاع المعيشية، وإنهاء معاناة المواطنين الفلسطينيين هناك.