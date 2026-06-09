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هند الضاوي: التراشق بين تركيا وإسرائيل يعكس تصاعد الخلافات الإقليمية بين الجانبين

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هند الضاوي: التراشق بين تركيا وإسرائيل يعكس تصاعد الخلافات الإقليمية بين الجانبين

هند الضاوي: التراشق بين تركيا وإسرائيل يعكس تصاعد الخلافات الإقليمية بين الجانبين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يونيو 2026 11:18 مساءً - قالت الإعلامية هند الضاوي إن التصريحات المتبادلة بين المسؤولين الأتراك والإسرائيليين خلال الفترة الأخيرة تعكس حجم التوتر المتزايد بين البلدين، في ظل تضارب المصالح والخلافات القائمة بشأن عدد من القضايا الإقليمية.

 

كاتس وجه انتقادات حادة إلى تركيا

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، على شاشة "القاهرة والناس"، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وجه انتقادات حادة إلى تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان، ردًا على تصريحات صادرة عن وزير الداخلية التركي بشأن القدس، مؤكدًا ما وصفه بقدرة إسرائيل على حماية أمنها القومي والدفاع عن مصالحها في المنطقة.

 

وأضافت هند الضاوي أن تصريحات كاتس حملت إشارات تاريخية تتعلق بالقسطنطينية والإمبراطورية العثمانية، فضلًا عن انتقاد ما وصفه بأحلام إحياء الخلافة، في مؤشر على انتقال الخلاف بين الجانبين إلى مستوى أوسع يتجاوز الجوانب السياسية المباشرة.

 

وأشارت هند الضاوي إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي دعا الرئيس التركي إلى الاقتداء بمصطفى كمال أتاتورك، معتبرًا أن السعي لإحياء مشاريع إمبراطورية تاريخية لن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار أو النفوذ المنشود.

 

وأكدت هند الضاوي أن هذا السجال يعكس حجم التعارض في الرؤى والمصالح بين أنقرة وتل أبيب في عدد من الملفات الإقليمية، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن التصعيد الكلامي بين الجانبين يكشف عن مرحلة جديدة من التوتر السياسي، تتداخل فيها الاعتبارات التاريخية والأيديولوجية مع الحسابات الأمنية والاستراتيجية المرتبطة بمستقبل المنطقة.

 

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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