العلاقات الخارجية بمجلس النواب: اجتماع القاهرة يدعم تنفيذ التهدئة ويمهد للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يونيو 2026 11:18 مساءً - أكدت هبة غالي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية الاجتماع الموسع الذي استضافته القاهرة بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية ووسطاء من مصر وقطر وتركيا، مشيرة إلى أن اللقاء يعكس الجهود المكثفة المبذولة لدفع مسار التهدئة وتعزيز فرص تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

وأوضحت غالي، أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحركات الإقليمية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وتجاوز العقبات التي تعترض استكمال تنفيذ بنود الاتفاق، بما يسهم في تثبيت التهدئة وتحسين الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.

وأضافت أن المناقشات تركز بصورة رئيسية على آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، باعتبارها خطوة أساسية لاستكمال مسار التهدئة وضمان استدامته خلال الفترة المقبلة، بما يحقق قدراً أكبر من الاستقرار لسكان غزة.

وأكدت أن التحركات المصرية الحالية تمثل ركيزة أساسية في دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التصعيد، وترسيخ الاستقرار في قطاع غزة، بما يخدم القضية الفلسطينية ويدعم تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الأمن والسلام.