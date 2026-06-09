وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتى العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يونيو 2026 10:24 مساءً - جرى اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في إطار التشاور المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن التطورات الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

تناول الوزيران سبل الارتقاء بالتعاون المصري الإماراتي في مختلف المجالات، والتأكيد على مواصلة البناء على ما تشهده العلاقات بين البلدين من شراكة استراتيجية راسخة وتنسيق وثيق، بما يعكس عمق الروابط الأخوية والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.

مباحثات مصرية إماراتية حوّل الأوضاع الإقليمية

شهد الاتصال تبادل الرؤى بشأن أبرز التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة الإيرانية، حيث تم بحث مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والجهود المبذولة للتوصل لاتفاق في هذا الشأن والعمل علي خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، بحث الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لتنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام. كما تناولا التطورات في لبنان، حيث شددا على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية والحفاظ على امن استقرار

لبنان.

وتطرق الوزيران كذلك إلى تطورات الأوضاع في السودان، وجهود الرباعية في هذا الشأن، والعمل علي دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز فرص التسوية السياسية.

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين حيال مختلف الملفات الإقليمية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتحقيق المصالح المشتركة.