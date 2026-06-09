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حزب الريادة: اجتماع الفصائل بالقاهرة يدعم توحيد الموقف الفلسطيني

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حزب الريادة: اجتماع الفصائل بالقاهرة يدعم توحيد الموقف الفلسطيني

حزب الريادة: اجتماع الفصائل بالقاهرة يدعم توحيد الموقف الفلسطيني

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يونيو 2026 11:18 مساءً - أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن استضافة القاهرة لاجتماع الفصائل الفلسطينية بالتنسيق مع قطر وتركيا تعكس استمرار الدور المصري الفاعل في دعم القضية الفلسطينية، وجهودها الرامية إلى تعزيز وحدة الصف الفلسطيني ودفع مسار التهدئة إلى الأمام في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.

 

 

وأوضح حسنين أن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لبلورة رؤية فلسطينية مشتركة بشأن القضايا المطروحة، وفي مقدمتها استكمال تنفيذ تفاهمات التهدئة، وإدارة الأوضاع في قطاع غزة، إلى جانب بحث آليات دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الظروف الإنسانية للشعب الفلسطيني.

 

وأشار إلى أن التحركات المصرية، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، تسهم في توفير مناخ إيجابي للحوار بين مختلف الأطراف الفلسطينية، بما يعزز فرص التوصل إلى تفاهمات عملية تدعم الاستقرار وتخدم مصالح الشعب الفلسطيني.

 

وأضاف أن التنسيق المصري القطري التركي يمنح دفعة جديدة للمساعي السياسية الجارية، معربًا عن تطلعه إلى أن تسفر اللقاءات عن نتائج ملموسة تسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

  

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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