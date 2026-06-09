أستاذ علوم سياسية: مصر تقود جهودًا دبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يونيو 2026 02:18 مساءً - أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية أن الاجتماع الذي يعقد في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء من مصر وقطر وتركيا يعكس الدور المحوري الذي تضطلع به الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية واحتواء تداعيات الأزمة الإنسانية والأمنية التي تشهدها المنطقة.

وقال "فرحات" إن مصر تواصل تحركاتها الدبلوماسية المكثفة انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية والقومية تجاه الشعب الفلسطيني، وحرصها على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وضمان الانتقال إلى المرحلة الثانية منه بما يحقق التهدئة المستدامة ويحد من معاناة المدنيين في قطاع غزة مشيرا إلى أن استضافة القاهرة لهذا الاجتماع تؤكد الثقة الإقليمية والدولية في قدرة مصر على إدارة الملفات المعقدة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.

وأضاف أن التنسيق المصري القطري خلال الفترة الماضية لعب دورا مهما في تحقيق تقدم ملموس على مسار التهدئة وتبادل الأسرى والمساعدات الإنسانية مشيرا إلى أن نجاح هذه الجهود يتطلب التزام جميع الأطراف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتغليب المصلحة الوطنية الفلسطينية على أي اعتبارات أخرى، بما يسهم في تعزيز وحدة الصف الفلسطيني وتهيئة الأجواء أمام مسار سياسي جاد يفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل.

وأشار "فرحات" إلى أن استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية يمثل ركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها، مؤكدا أن مصر ستظل داعما رئيسيا لكل المبادرات الرامية إلى وقف نزيف الدم الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.