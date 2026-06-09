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ضبط (99) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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ضبط (99) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط (99) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يونيو 2026 03:30 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (99640) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص)، وفحص عدد (1150) سائق تبين إيجابية عدد (43) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

 

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (502) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (159) سائق تبين إيجابية (6) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد 

(6) محكوم عليهم بإجمالى (9) أحكام، كما تم التحفظ على  مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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