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ضبط المتهمين بالتعدي على صاحب محل وإصابة طالب بطلق ناري في السويس

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ضبط المتهمين بالتعدي على صاحب محل وإصابة طالب بطلق ناري في السويس

ضبط المتهمين بالتعدي على صاحب محل وإصابة طالب بطلق ناري في السويس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يونيو 2026 05:18 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضرر خلاله القائم على النشر من قيام آخرين بالتعدى على مالك محل بإستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته وكذا إطلاق أعيرة نارية وإصابة طفل بالسويس.

 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 مايو المنقضى تبلغ لقسم شرطة الأربعين من أحد المجمعات الطبية بإستقبالها "صاحب محل" مصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة ـ مقيم بدائرة القسم" على إثر قيام عدد من الأشخاص "مقيمين بذات الدائرة" بالتعدى عليه بالضرب بأسلحة نارية وبيضاء محدثين إصابته لخلافات سابقة بينهم .

 

  كما تبين قيام الأهالى بمحاولة فض المشاجرة بينهم فقام المشكو فى حقهم بإطلاق أعيرة نارية أصابت أحد الطلاب "تصادف مروره بمكان الواقعة" أمكن ضبط المشكو فى حقهم عناصر جنائية، وبحوزتهم الأسلحة النارية والبيضاء المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات "ما زالوا قيد الحبس " .

 

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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