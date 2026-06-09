خبير بالصحة العالمية: إيبولا لا ينقل العدوى إلا بعد ظهور الأعراض

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يونيو 2026 06:30 مساءً - قال الدكتور أوتيم باتريك رمضان، مدير برامج الاستجابة للطوارئ، بمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء عن الايبولا، إنه لا ينقل المصابون العدوى بفيروس الايبولا، إلا بعد ظهور الأعراض عليهم، ولا ينتقل الفيروس خلال فترة الحضانة، أي قبل أن يصبح الشخص مصاباً بأعراض المرض.

ما هي أعراض فيروس الايبولا؟

تكون الأعراض الأولية لفيروس الايبولا من سلالة بونديبوجيو، عادة غير محددة، وهذا أحد الأسباب التي تجعل اكتشاف المرض في مراحله المبكرة أمراً بالغ الصعوبة بالنسبة للعاملين في الرعاية الصحية.

وتشمل الأعراض المبكرة

ارتفاعاً مفاجئاً في درجة الحرارة، غالباً بين 38 و39 درجة مئوية، الشعور بالإرهاق الشديد، العشور بآلام بالعضلات، الصداع، التهاب في الحلق، كما لوحظ خلال هذه الفاشية ظهور طفح جلدي لدى بعض المرضى.

وتُعد هذه الأعراض غير نوعية، إذ يمكن أن تتشابه مع أعراض العديد من الأمراض الاستوائية الأخرى مثل الملاريا، والتيفوئيد، وغيرها، مما قد يؤدي إلى عدم الاشتباه في الإصابة بفيروس إيبولا في البداية.

وأضاف، إنه تشكل الأعراض المبكرة لمرض فيروس إيبولا بونديبوجيو، تحدياً كبيراً أمام جهود الكشف المبكر والاستجابة الصحية، نظراً لتشابهها مع أمراض شائعة أخرى منتشرة في المناطق المتأثرة.

وأوضح الخبير، أن المصابين بفيروس الايبولا، لا ينقلون الفيروس خلال فترة الحضانة، وإنما تبدأ العدوى بالانتقال بعد ظهور الأعراض.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا تعزيز قدرات العاملين الصحيين على التعرف المبكر إلى الأعراض المشتبه بها، حيث يمثل عنصراً أساسياً في احتواء الفاشية والحد من انتقال العدوى داخل المجتمعات المحلية والمنشآت الصحية.