ترامب يتوعد بالرد بعد إسقاط مروحية أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يونيو 2026 09:30 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران أسقطت مروحية أمريكية من طراز "أباتشي" أثناء تنفيذها دورية فوق مضيق هرمز. وأكد أن الطيارين اللذين كانا على متن المروحية في أمان ولم يتعرضا لأي إصابات.

واشنطن تتعهد بالرد

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة سترد على إسقاط المروحية، معتبرا أن ما جرى يمثل هجوما يستوجب اتخاذ إجراءات مناسبة.وأضاف أن الجيش الأمريكي أبلغه بتفاصيل الحادث الذي وقع خلال الليلة الماضية.

تفاصيل الحادث

وأوضح الرئيس الأمريكي أن المروحية كانت تنفذ مهمة دورية فوق مضيق هرمز عندما تعرضت للإسقاط. ولم يقدم ترامب تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الرد الأمريكي أو توقيته، كما لم يكشف عن ملابسات الحادث بشكل موسع.

تصاعد التوتر في المنطقة

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تطورات متسارعة تتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز. كما يترقب المراقبون طبيعة الخطوات المقبلة في ضوء التصريحات الأمريكية الأخيرة.