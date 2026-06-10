تدريبات بدنية واستشفائية لمنتخب مصر استعدادًا لكأس العالم 2026.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يونيو 2026 12:30 مساءً -

واصل لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم تنفيذ برنامجهم الإعدادي، حيث خاضوا، اليوم الثلاثاء، مجموعة من التدريبات البدنية داخل صالة الألعاب الرياضية، إلى جانب وحدات استشفائية بفندق إقامة البعثة في مدينة سبوكين بولاية واشنطن الأمريكية.

وتأتي هذه التدريبات ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، بهدف رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين قبل انطلاق مشوار المنتخب في بطولة كأس العالم 2026.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مواجهته الأولى في دور المجموعات أمام منتخب بلجيكا، والمقرر إقامتها يوم 15 يونيو الجاري، وسط تركيز كبير من الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق بداية قوية في البطولة العالمية.

قائمة منتخب مصر فى كأس العالم

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني على القائمة النهائية الشابة والمدعمة بعناصر الخبرة التي ستمثل مصر في المحفل العالمي الكبير. وتضم القائمة في حراسة المرمى كل من محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، والمهدي سليمان، ومحمد علاء. أما خط الدفاع فيشهد تواجد محمد هاني، وطارق علاء، وحمدي فتحي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وحسام عبد المجيد، ومحمد عبد المنعم، وأحمد فتوح، وكريم حافظ. ويقود خط الوسط مروان عطية، ومهند لاشين، ونبيل عماد دونجا، ومحمود صابر، وأحمد سيد زيزو، وإمام عاشور، ومصطفى عبد الرؤوف زيكو. بينما يتولى الهجوم كتيبة من النجوم يتقدمهم محمد صلاح، وعمر مرموش، ومحمود تريزيجيه، وإبراهيم عادل، وهيثم حسن، وحمزة عبد الكريم. يخوض المنتخب المصري منافسات المونديال التاريخي الذي يقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخباً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث أوقعت القرعة الفراعنة في المجموعة السابعة إلى جوار منتخبات بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.