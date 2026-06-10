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وزير التعليم يقر حوافز مالية للعاملين بامتحانات الثانوية العامة قبل انطلاق اللجان

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وزير التعليم يقر حوافز مالية للعاملين بامتحانات الثانوية العامة قبل انطلاق اللجان

وزير التعليم يقر حوافز مالية للعاملين بامتحانات الثانوية العامة قبل انطلاق اللجان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يونيو 2026 12:30 مساءً -  

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صرف حافز إثابة للعاملين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانات خلال الأيام المقبلة.

 

وتضمن القرار منح رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل حافزًا ماليًا بقيمة 2000 جنيه لكل منهم، فيما تقرر صرف 1000 جنيه للملاحظين، تقديرًا للدور الذي يقومون به في تنظيم اللجان وضمان سير الامتحانات بصورة منضبطة.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الخطوة تأتي دعمًا للعاملين المكلفين بأعمال الامتحانات وتحفيزًا لهم على أداء مهامهم بكفاءة، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية مستقرة وآمنة للطلاب.

 

وفي السياق نفسه، أوضحت الوزارة أنه سيتم إرسال خطابات الندب الخاصة بالمشاركين في أعمال الامتحانات إلى المديريات والإدارات التعليمية يوم السبت المقبل، تمهيدًا لبدء مباشرة المهام المكلفين بها.

 

كما أعلنت الوزارة فتح باب الاعتذارات عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من الأحد 14 يونيو 2026 وحتى الثلاثاء 16 يونيو 2026، وفق الضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

 

وتواصل الوزارة تنفيذ استعداداتها المكثفة لضمان انتظام امتحانات الثانوية العامة، من خلال تجهيز اللجان وتوفير جميع المتطلبات التنظيمية والإدارية اللازمة لخروج الامتحانات بالشكل الذي يحقق الانضباط وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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وزير التعليم يعتمد حافز إثابة 2000 جنيه لرؤساء لجان الثانوية العامة والمراقبين الأوائل وألف للملاحظين

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