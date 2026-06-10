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أبراج الأربعاء 10 يونيو 2026 العامة في الحب والعمل والصحة

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مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت

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مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت

مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يونيو 2026 11:18 صباحاً - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم الأربعاء، الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه الدول الشقيقة وسلامة أراضيها، وتصعيداً بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

 

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن والبحرين والكويت في مواجهة هذه الاعتداءات المرفوضة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومقدراتها الوطنية.

 

كما شددت مصر على أن أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مجددة رفضها القاطع لأي أعمال أو ممارسات تستهدف المساس بسيادة الدول أو تهديد أمنها وسلامة أراضيها.

 

وأكدت مصر أهمية خفض التصعيد واحترام قواعد القانون الدولي بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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