هند الضاوي: أمريكا تتدخل في لبنان بشكل كارثي ولا يمكن استعطاف شعب يتعرض للقصف

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 10:59 مساءً - حذّرت الإعلامية هند الضاوي من خطورة التدخلات الدولية المتزايدة في الشأن اللبناني، مؤكدة أن تدخل الولايات المتحدة في لبنان وصل إلى مستوى وصفته بـ«الخطير والكارثي»، مشيرة إلى أن فرنسا لعبت كذلك دوراً مؤثراً وقاسياً في لبنان على مدار التاريخ، ولم تكن بعيدة عن تمرير أهداف تخدم مصالح الاحتلال.

التدخل في لبنان لا يقتصر على إيران

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن التدخل في لبنان لا يقتصر على إيران فقط، بل تشارك فيه قوى دولية كبرى، مؤكدة أن إسرائيل تجاوزت خطوطاً حمراء تمس المصالح الفرنسية داخل لبنان، وهو ما خلق خلافات استغلتها بعض الدول الداعمة للبنان في محاولة لتحييد فرنسا عن المشهد.

وشددت هند الضاوي على أنه لا يمكن لإسرائيل استمالة أو استعطاف شعب يتعرض للقصف، في ظل نزوح آلاف اللبنانيين نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدة أن الخطابات الإعلامية ومحاولات التجميل السياسي تسقط أمام مشاهد الدمار ومعاناة المدنيين.

وأضافت هند الضاوي أن فرنسا تنظر إلى لبنان، تاريخياً، باعتباره امتداداً لنفوذها في المنطقة، لافتة إلى أن جزءاً من الشعب اللبناني كان من الشعوب التي تفاعلت مع الوجود الفرنسي، وهو ما عمّق اهتمام باريس بالملف اللبناني وسعيها للحفاظ على نفوذها داخله.