ماجد الكدواني وحاتم صلاح يقودان النسخة العربية من «The Cat in the Hat» كشفت شركة وارنر براذرز أنيميشن عن الإعلان الرسمي الأول لفيلم الرسوم المتحركة الجديد The Cat in the Hat الذي إقرأ المزيد

كشفت شركة وارنر براذرز أنيميشن عن الإعلان الرسمي الأول لفيلم الرسوم المتحركة الجديد «The Cat in the Hat»، الذي يعيد تقديم واحدة من أكثر الشخصيات شهرة في تاريخ أدب الأطفال العالمي، في عمل سينمائي جديد يهدف إلى تعريف الأجيال الحديثة بعالم الكاتب الأمريكي الشهير دكتور سوس، من خلال رؤية بصرية معاصرة وقصة تحمل أبعاداً جديدة تتجاوز حدود العمل الأصلي.

ويستعد الفيلم للانطلاق في دور العرض العالمية يوم 6 نوفمبر المقبل، على أن يبدأ عرضه في الدول العربية ومصر يوم 5 نوفمبر، في خطوة تعكس الرهان الكبير للشركة المنتجة على العمل باعتباره أحد أبرز أفلام الرسوم المتحركة المنتظرة خلال الموسم السينمائي المقبل.

وأظهر الإعلان الرسمي للفيلم مستوى بصرياً لافتاً، حيث اعتمد صناع العمل على دمج أكثر من أسلوب فني وتقنية مختلفة في عالم الرسوم المتحركة، بما يمنح الشخصية الشهيرة شكلاً جديداً يتناسب مع التطور الكبير الذي شهدته صناعة الأنيميشن خلال السنوات الأخيرة.

وظهر "القط" صاحب القبعة المخططة باللونين الأحمر والأبيض في مغامرة مختلفة تماماً عن القصة الكلاسيكية التي عرفها القراء لعقود طويلة، حيث ينتقل الفيلم إلى آفاق أكثر اتساعاً من خلال شخصيات جديدة وعوالم خيالية لم يسبق استكشافها في الأعمال السابقة المستوحاة من كتب دكتور سوس.

كما كشف الإعلان عن تصميمات مبتكرة للشخصيات والبيئات المحيطة بها، الأمر الذي ساهم في جذب اهتمام جمهور الرسوم المتحركة والنقاد فور إطلاق المقطع الدعائي عبر المنصات الرقمية.

ومن المنتظر أن تحمل النسخة العربية عنوان «القط وراء القبعة»، بينما يجري تداول عنوان آخر هو «قطقوط أبو زعبوط»، في إطار محاولات تقديم الشخصية الشهيرة بصورة تتناسب مع روح الدعابة التي يعرفها الجمهور العربي.