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تفاصيل قرارت إعلان رسمي في معسكر بلجيكا قبل مواجهة منتخب مصر في كأس العالم 2026

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تفاصيل قرارت إعلان رسمي في معسكر بلجيكا قبل مواجهة منتخب مصر في كأس العالم 2026

تفاصيل قرارت إعلان رسمي في معسكر بلجيكا قبل مواجهة منتخب مصر في كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يونيو 2026 01:23 مساءً - يبدأ منتخب مصر مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا، يوم الإثنين المقبل الموافق 15 يونيو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في اختبار مبكر وصعب للفراعنة أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية.

 

 

منتخب مصر يواجه بلجيكا في كأس العالم 2026

وقبل المواجهة المرتقبة، شهد معسكر منتخب بلجيكا حالة من القلق بسبب إصابة نجم مانشستر سيتي جيريمي دوكو، والتي أثارت بعض الشكوك حول جاهزيته خلال الأيام الماضية، قبل أن تتأكد لاحقًا جاهزيته للمشاركة أمام المنتخب المصري بعد تعافيه بشكل كامل.

 

وبحسب تقارير صحفية بلجيكية، من بينها صحيفة "HLN"، فإن إصابة دوكو دفعت الجهاز الفني لبلجيكا إلى تشديد الإجراءات التنظيمية داخل المعسكر، مع التركيز بشكل أكبر على سرية التدريبات والحفاظ على خطط الفريق قبل المباراة الافتتاحية.

 

وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد البلجيكي اتخذ خطوات إضافية لتقليل فرص متابعة تدريبات المنتخب من قبل الجمهور أو وسائل الإعلام، حيث تم تقليص عدد الحضور في محيط ملعب التدريبات، إلى جانب تعديل استراتيجيات الحماية الخاصة بالموقع.

 

كما قرر الاتحاد البلجيكي استبدال بعض الأغطية الواقية المحيطة بملعب التدريبات بأخرى أقل شفافية، بهدف الحد من إمكانية رصد أي تفاصيل فنية أو خطط تكتيكية خلال الحصص التدريبية، في إطار سياسة تهدف للحفاظ على سرية التحضيرات قبل مواجهة مصر.

 

وفي السياق ذاته، شددت بلجيكا من إجراءاتها الأمنية حول مقر تدريباتها في مدينة سياتل، مع تعزيز الرقابة ومنع أي محاولات للتجسس على الحصص التدريبية، لضمان أقصى درجات التركيز والخصوصية قبل انطلاق مشوارها في البطولة العالمية.

 

وتأتي هذه التحركات في ظل أهمية المواجهة الافتتاحية لكلا المنتخبين، حيث يسعى كل طرف لبداية قوية تمنحه دفعة معنوية في سباق التأهل داخل مجموعة تُتوقع أن تشهد منافسة محتدمة منذ جولتها الأولى.

 

 

 

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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