وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الباكستاني والإيراني مستجدات المفاوضات الأمريكية-الإيرانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يونيو 2026 11:18 مساءً - جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية يوم الجمعة ١٢ يونيو، تناول آخر تطورات المفاوضات الأمريكية-الإيرانية والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين. وأكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة الدفع نحو التوصل إلى اتفاق، معربا عن التطلع لاغتنام هذه الفرصة الحقيقية من أجل إنهاء الحرب ودعم الاستقرار الإقليمي.

وفي سياق متصل، جرى تواصل بين الوزير عبد العاطي والسيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أطلع الوزير الإيراني نظيره المصري على آخر مستجدات المفاوضات الجارية، حيث أكد الوزير عبد العاطى دعم مصر لكافة الجهود الرامية للتوصل لاتفاق يسهم في خفض التوتر وانهاء الحرب ويحقق مصالح جميع الأطراف ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.