إبراهيم حسن: مران صباحي للفراعنة غداً قبل التحرك إلى سياتل استعداداً لمواجهة بلجيكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يونيو 2026 09:30 مساءً - أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن المنتخب سيخوض مرانه صباح غد السبت في تمام الساعة 11:30 بتوقيت مدينة سبوكين الأمريكية، الموافق العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن برنامج الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وأضاف أن بعثة الفراعنة ستغادر إلى مدينة سياتل في الخامسة مساءً بتوقيت سبوكين، على متن رحلة جوية تستغرق نحو 40 دقيقة، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب بلجيكا.

ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة بلجيكا يوم الاثنين المقبل، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات