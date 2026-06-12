الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة ورطوبة عالية والعظمى بالقاهرة 36 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يونيو 2026 08:18 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت 13 يونيو 2026 ، طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

​ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 2) درجة.

​شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً):​على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

​نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من (25 إلى 35) كم/س:​على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

​فرص ضعيفة لأمطار خفيفة:​على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 20% تقريباً على فترات متقطعة.

​فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:

القاهرة:

العظمى: 36 درجة.

الصغرى: 24 درجة.

​الإسكندرية:

العظمى: 33 درجة.

الصغرى: 22 درجة.

​مطروح:

العظمى: 30 درجة.

الصغرى: 20 درجة.

​سوهاج:

العظمى: 39 درجة.

الصغرى: 24 درجة.

​قنا:

العظمى: 41 درجة.

الصغرى: 26 درجة.

​أسوان:

العظمى: 41 درجة.

الصغرى: 28 درجة.