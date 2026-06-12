الشركة المتحدة تضيء العاصمة الجديدة باحتفالية كأس العالم وسط تنظيم احترافى وحماس جماهيري

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يونيو 2026 02:17 مساءً - قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تجربة جماهيرية مميزة من خلال تنظيم احتفالية كأس العالم FIFA 2026 بمنطقة "Egyptian Fan Zone" بالنهر الأخضر في العاصمة الجديدة، في حدث عكس قدرة مصر على خلق أجواء استثنائية لعشاق كرة القدم تواكب الحدث العالمي.

وشهدت منطقة المشجعين بالعاصمة الجديدة تنظيماً لافتاً حظي بإشادة الحضور، حيث تم تجهيز المكان بشكل متكامل لاستقبال الجماهير، مع توفير شاشات عرض ضخمة ومناطق ترفيهية وخدمات متنوعة، وهو ما أتاح للجمهور الاستمتاع بحفل النجم تامر حسني والنجمة كارولينا كرم، وأيضاً متابعة مباراة الافتتاح على أكبر شاشة عرض جعلت الجماهير تعيش الأجواء وكأنها في قلب الحدث نفسه.

الشركة المتحدة تنجح فى تنظيم ونقل الحفل باحترافية

ونجحت الشركة المتحدة في نقل أجواء كأس العالم إلى العاصمة الجديدة، من خلال تنظيم دقيق واهتمام بكافة التفاصيل، بداية من استقبال الجماهير وحتى الفعاليات المصاحبة، الأمر الذي ساهم في خلق تجربة مختلفة عكس إمكانياتنا في تنظيم الأحداث الجماهيرية الكبرى بصورة تليف بمكانة مصر.

عروض فنية وفقرة غنائية استعراضية لكارولينا كرم

وبدأت الفعاليات بعروض فنية واستعراضية متنوعة، قبل أن تصعد الفنانة اللبنانية كارولينا كرم إلى المسرح لتقديم فقرة غنائية حظيت بتفاعل كبير من الحضور، فيما رفعت الجماهير الأعلام المصرية احتفالًا بانطلاق الحدث ومتابعة حفل افتتاح كأس العالم عبر شاشة عملاقة تعد الأكبر من نوعها في مصر والشرق الأوسط، وهو ما يعكس التنظيم المبهر للمكان من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي حرصت على نقل وبث الحدث من خلال شاشتها وإذاعاتها المختلفة.

تامر حسني يشعل الأجواء

وكان النجم تامر حسني أبرز نجوم حفل الافتتاح، حيث قدم باقة من أشهر أغنياته وسط تفاعل جماهيري واسع، وحرص خلال الحفل على توجيه التحية للجمهور، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية الكبرى.

وخلال الحفل دعا تامر حسني الجماهير إلى الدعاء للمنتخب المصري بالتوفيق في مشواره خلال مباريات كأس العالم، قائلًا: "ندعي لمنتخب مصر"، مؤكدًا سعادته بالفكرة التي تجمع الجماهير المصرية حول الحدث العالمي، كما قدم أغنية "حلو المكان"، قبل أن يعلق مازحًا: "المكان حلو فعلًا.. ياريت الكل يغني معايا"، ليواصل إشعال الأجواء وسط تفاعل الحضور.

منطقة Egyptian Fan Zone

وتعد منطقة "Egyptian Fan Zone" واحدة من أكبر المناطق الجماهيرية المخصصة لمتابعة كأس العالم في المنطقة، إذ تضم شاشة عرض عملاقة مخصصة لنقل مباريات مونديال 2026، إلى جانب مناطق جلوس واسعة ومجموعة متنوعة من المطاعم والكافيهات العالمية وأشهر العلامات التجارية.

وتقع المنطقة داخل النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، على بعد نحو 15 دقيقة فقط من القاهرة الجديدة، لتقدم للمرة الأولى تجربة رياضية وترفيهية متكاملة تتيح للجماهير معايشة أجواء كأس العالم لحظة بلحظة، في بيئة تحاكي أحدث مناطق المشجعين العالمية.

ومع انطلاق منافسات المونديال، تتحول "Egyptian Fan Zone" إلى وجهة رئيسية لعشاق كرة القدم في مصر، حيث تجمع بين متابعة المباريات والترفيه والفعاليات الجماهيرية، لتمنح الجمهور تجربة فريدة تواكب الحدث الرياضي الأهم على مستوى العالم.

وتعكس هذه الفعالية قدرة العاصمة الإدارية الجديدة على استضافة الأحداث الجماهيرية الكبرى، بما يعزز مكانتها كوجهة متكاملة للحياة والاستثمار والترفيه، ويؤكد جاهزية المدينة لاستقبال الفعاليات الدولية التي تستقطب آلاف الزوار من مختلف أنحاء الجمهورية.