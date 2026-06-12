وزارة الأوقاف تواصل المتابعة الميدانية للأداء الإداري والدعوي بعدد من المديريات الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يونيو 2026 04:24 مساءً - واصلت وزارة الأوقاف تنفيذ جولات المتابعة الميدانية بالمديريات الإقليمية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بالمتابعة المستمرة لسير العمل، ورفع كفاءة الأداء الدعوي والإداري بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الإطار، أجرى فضيلة الدكتور أسامة فخري الجندي - رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، يرافقه فضيلة الشيخ عبدالرحمن علي مفتش الحوكمة، والأستاذ شعبان عشيش المفتش المالي بالحوكمة، جولةَ متابعة ميدانية بمديريتي أوقاف المنوفية والقليوبية؛ للوقوف على انتظام العمل ومتابعة مستوى الأداء الدعوي والإداري، في إطار خطة الوزارة لتعزيز المتابعة الميدانية والارتقاء بمستوى الخدمات الدعوية.

كما أوفدت الوزارة لجنة متابعة إلى مديريتي أوقاف كفر الشيخ والغربية برئاسة الدكتور محمد رجب خليفة - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، وفضيلة الشيخ محمد مجدي عوض مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، يرافقهما عدد من مفتشي الحوكمة، حيث أجرت اللجنة جولة تفقدية شاملة لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على مستوى الانضباط الإداري، ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل والخطة الدعوية والأنشطة التثقيفية بالمديريتين.

وخلال الجولات الميدانية، تابعت اللجان آليات العمل المختلفة، وناقشت عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير الأداء، مؤكدة أهمية الالتزام الوظيفي، وسرعة إنجاز الأعمال، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم رسالة الوزارة في نشر الفكر المستنير وخدمة بيوت الله تعالى.

وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ خطتها الميدانية لمتابعة الأداء بجميع المديريات الإقليمية، بما يسهم في دعم منظومة العمل الدعوي والإداري، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والكفاءة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بمختلف المواقع الدعوية على مستوى الجمهورية.