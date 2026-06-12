تعرف على الطاقم التحكيمى للقاء مصر وبلجيكا فى افتتاح مشوار الفراعنة بالمونديال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يونيو 2026 06:30 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم برازيلي لإدارة المباراة المرتقبة بين منتخبى مصر وبلجيكا، المقرر إقامتها في العاشرة مساء الإثنين 15 يونيو، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة بكأس العالم 2026.

ويقود المباراة الحكم البرازيلي رامون أباتي كحكم ساحة، ويعاونه كل من:

طاقم برازيلى لمباراة مصر وبلجيكا

طاقم برازيلى لمباراة مصر وبلجيكا

دانيلو مانيس (مساعد أول)

رافائيل ألفيس (مساعد ثانٍ)

كيفين أورتيجا من بيرو (حكم رابع)

مايكل أورو من بيرو (حكم مساعد احتياطي)

قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر لكأس العالم كلا من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.