جهاز تنمية المشروعات يدعو شباب المنوفية للاستفادة من خدماته المالية وغير المالية للتوسع في إقامة مشروعات إنتاجية بالمحافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يونيو 2026 02:18 مساءً -

أكد باسل رحمى ، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تفعيل مختلف أوجه التعأون مع محافظة المنوفية لتنمية وتطوير البيئة اللازمة لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة على مختلف تنوعها بالمحافظة، وتمكين أبناء المحافظة من استغلال ألفرص الاستثمارية الواعدة، وذلك نظرا للدور الحيوى لقطاع المشروعات الصغيرة فى توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة ومساهمته فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية وتمكين الصناعات المحلية.

جاءت تصريحات رحمى بمناسبة احتفال محافظة المنوفية بعيدها القومى والذى يوافق 13 يونيو كل عام حيث وجه التهنئة لمواطنى المحافظة واللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية موضحا أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على إتاحة وتيسير وصول مختلف الخدمات التمويلية والتسويقية والدعم ألفنى لأصحاب المشروعات القائمة الراغبين فى تطويرها، وكذلك للراغبين فى إقامة مشروعات جديدة، وتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة من الخدمات والمزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020، والتى تساعدهم على الآنطلاق فى مجال العمل الحر.

وأضاف الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يتعأون مع المحافظة لإتاحة المنتجات التمويلية المتنوعة والبرامج ألفنية الداعمة والتراخيص اللازمة لأصحاب المشروعات والشباب، حيث ضخ الجهاز خلال ألفترة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2026 تمويلات بلغت 2.2 مليار جنيه تم توجيهها لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة وكذلك لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، حيث تم تمويل 54 ألف مشروع متنوع وتوفير حوإلى 111 ألف فرصة عمل ونحو مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.

وأشار رحمى إلى أنه فيما يتعلق بالخدمات غير المالية والخدمات ألفنية التى قدمها الجهاز للشباب من خلال خدمة الشباك الوأحد فإنه تم خلال نفس ألفترة إصدار وتقديم ٢٢,٤ ألف خدمة غير مالية للمشروعات ما بين رخص مؤقتة ونهائية لمشروعات جديدة وتراخيص توفيق أوضاع وبطاقات ضريبية وتأمينات اجتماعية وشهادات مزايا وتصنيف للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يتعأون مع محافظة المنوفية فى دعم وتطوير التكتلات الإنتاجية بالمحافظة ، نظرا لإسهاماتها الاقتصادية الهامة وقدرتها على توفير فرص عمل لائقة ومستدامة وخصوصيتها فى استيعاب عمالة حرفية وماهرة تذخر بها المحافظة، وتنتج من خلال تلك التكتلات منتجات تراثية فريدة تحظى بشهرة تنافسية فى السوق المحلى والأسواق العالمية ، لا سيما مع مشاركة أصحاب المشروعات من التكتلات الإنتاجية فى المعارض التسويقية التى يقيمها الجهاز وعلى رأسها معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية والذى يعقد بشكل سنوي.

وأوضح رحمى أن الجهاز بالتعأون والتنسيق مع المحافظة يشجع المواطنين على الاستفادة من ألفرص الاستثمارية الواعدة بالمحافظة فى مختلف القطاعات خاصة الغذائية واليدوية وقطاع الغزل والنسيج ويعمل بشكل مخطط واستراتيجى لتمكين الشباب من تلك ألفرص وتعزيز مساهمتهم فى الاقتصاد الوطنى من خلال إقامة مشروعات جديدة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى تعريف أصحاب المشروعات فى المناطق الصناعية بالسادات وقويسنا والمنطقة الحرة بشبين الكوم بمختلف الخدمات ألفنية التى يقدمها الجهاز والتى تساعدهم على التوسع والنمو.