إفلاس الشائعات.. الأمن ينفي ادعاءات الإخوان بشأن إضراب نزلاء مراكز الإصلاح

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يونيو 2026 11:18 مساءً - نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الزعم بإعتزام عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل الإضراب عن الطعام نتيجة تعرضهم لإنتهاكات.

وأكد المصدر على أن تلك الإدعاءات لا أساس لها من الصحة ولا يوجد إضرابات داخل أياً من مراكز الإصلاح والتأهيل ، وأن تلك الإدعاءات الزائفة والمتكررة للجماعة الإرهابية تأتى فى إطار محاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة تجاه السياسة العقابية الحديثة بما يدلل على حالة إفلاسها.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.