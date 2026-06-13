عموتة يحسم مصير عمرو الجزار مع الأهلي بالموسم الجديد

عموتة يحسم مصير عمرو الجزار مع الأهلي بالموسم الجديد

تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل حول "الخريطة الاستثمارية بالمحافظات وآليات تفعيلها"

تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل حول "الخريطة الاستثمارية بالمحافظات وآليات تفعيلها"

إفلاس الشائعات.. الأمن ينفي ادعاءات الإخوان بشأن إضراب نزلاء مراكز الإصلاح

إفلاس الشائعات.. الأمن ينفي ادعاءات الإخوان بشأن إضراب نزلاء مراكز الإصلاح

أخبار اليمن : انتشال جثة المتسلق "القعقاع" في دمت

أخبار اليمن : انتشال جثة المتسلق "القعقاع" في دمت

أخبار اليمن : نائب وزير الخارجية: الضغط الأممي لن يغير مواقفنا

أخبار اليمن : نائب وزير الخارجية: الضغط الأممي لن يغير مواقفنا

أخبار اليمن : انطلاق أعمال مؤتمر علمي في جامعة صنعاء

أخبار اليمن : انطلاق أعمال مؤتمر علمي في جامعة صنعاء

أخبار اليمن : 83835 مهاجراً أفريقياً وصلوا اليمن منذ بداية 2026م

أخبار اليمن : 83835 مهاجراً أفريقياً وصلوا اليمن منذ بداية 2026م

أخبار اليمن : تدشين امتحانات المقاعد المجانية في الجامعات

أخبار اليمن : تدشين امتحانات المقاعد المجانية في الجامعات

أخبار اليمن : أمطار وأجواء حارة الـ 48 ساعة المقبلة

أخبار اليمن : أمطار وأجواء حارة الـ 48 ساعة المقبلة

تطوير وتحديث 94 منهجًا دراسيًا.. والانتهاء من الفترة المسائية تدريجيًا بحلول 2027

تطوير وتحديث 94 منهجًا دراسيًا.. والانتهاء من الفترة المسائية تدريجيًا بحلول 2027

الرئيسية أخبار مصرية

إفلاس الشائعات.. الأمن ينفي ادعاءات الإخوان بشأن إضراب نزلاء مراكز الإصلاح

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إفلاس الشائعات.. الأمن ينفي ادعاءات الإخوان بشأن إضراب نزلاء مراكز الإصلاح

إفلاس الشائعات.. الأمن ينفي ادعاءات الإخوان بشأن إضراب نزلاء مراكز الإصلاح

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يونيو 2026 11:18 مساءً - نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الزعم بإعتزام عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل الإضراب عن الطعام نتيجة تعرضهم لإنتهاكات.

 

وأكد المصدر على أن تلك الإدعاءات لا أساس لها من الصحة ولا يوجد إضرابات داخل أياً من مراكز الإصلاح والتأهيل ، وأن تلك الإدعاءات الزائفة والمتكررة للجماعة الإرهابية تأتى فى إطار محاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة تجاه السياسة العقابية الحديثة بما يدلل على حالة إفلاسها.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إخترنا لك

رئيس الوزراء يستقبل وزير خارجية أوزبكستان

أخبار ذات صلة

0 تعليق