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إعادة توزيع درجات نقطتين بامتحاني النحو والفيزياء لطلاب الثانوية الأزهرية

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إعادة توزيع درجات نقطتين بامتحاني النحو والفيزياء لطلاب الثانوية الأزهرية

إعادة توزيع درجات نقطتين بامتحاني النحو والفيزياء لطلاب الثانوية الأزهرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يونيو 2026 10:24 مساءً - وجّه الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، الشكر لأبنائه طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية على ما أظهروه من التزام وانضباط طوال فترة الامتحانات، مؤكدًا أن الطلاب قدموا نموذجًا مشرفًا يعكس أخلاق الطالب الأزهري وقيمه الأصيلة داخل اللجان.

 

وأوضح أنه في إطار المتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات والاستماع إلى ملاحظات الطلاب، تم رصد عدد من الملاحظات المتعلقة بنقطتين وردتا في امتحاني النحو والفيزياء، مشيرًا إلى أنه وبناءً على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقرر إعادة توزيع درجات هاتين النقطتين في نموذج الإجابة؛ بما يحقق العدالة الكاملة بين الطلاب ويراعي مصلحتهم.

 

وأكد الشيخ«عبد الغني» أن الأزهر الشريف يضع أبناءه الطلاب في مقدمة أولوياته، ويحرص على ضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا دون انتقاص، من خلال المراجعة الدقيقة لكافة الملاحظات الفنية التي ترد من اللجان أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحقق أعلى درجات الإنصاف والشفافية.

 

واختتم أن هذا القرار يأتي تجسيدًا لنهج الأزهر الدائم في مراعاة مصلحة الطلاب، والتعامل الإيجابي مع الملاحظات الموضوعية، بما يضمن سير العملية الامتحانية في إطار من العدالة والطمأنينة والثقة.

 

 

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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