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تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل حول "الخريطة الاستثمارية بالمحافظات وآليات تفعيلها"

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تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل حول "الخريطة الاستثمارية بالمحافظات وآليات تفعيلها"

تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل حول "الخريطة الاستثمارية بالمحافظات وآليات تفعيلها"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يونيو 2026 11:18 مساءً - عقدت لجنة الإدارة المحلية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتعاون مع لجنتي الصناعة، والمالية والاستثمار، ورشة عمل بعنوان "الخريطة الاستثمارية بالمحافظات وآليات تفعيلها"؛ وذلك في إطار اهتمام التنسيقية بمناقشة القضايا ذات الأولوية التي تهم الرأي العام، وتسهم في تعزيز فرص التنمية وجذب الاستثمارات.

وتم خلال الورشة استعراض الخريطة الاستثمارية على مستوى المحافظات، وتقييم مدى توافق الفرص الاستثمارية المطروحة مع المزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها كل محافظة، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة، كما ناقشت دور الإدارة المحلية في تيسير إجراءات الاستثمار، والعمل على حل المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين، إلى جانب طرح عدد من الآليات التنفيذية الهادفة إلى تفعيل الخريطة الاستثمارية وتعزيز جهود التنمية المحلية.

وأكد المشاركون على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، والعمل وفق رؤية موحدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، وتعزز من قدرة المحافظات على جذب المزيد من الاستثمارات.

أدار ورشة العمل الدكتور عبد الله الشريف، ومحمد القاضي، عضوا لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية، بمشاركة النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، والنائبة حنان وجدي، عضو مجلس الشيوخ، وأحمد عبد العزيز، مسئول لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية، إلى جانب أمين بدر، وماجد طلعت، ومحمد غنيم، وأحمد صبري، وأسامة الرفاعي، ومينا عماد، ومؤمن سليم، وخالد مرشد، وأسماء طارق، ومجدي حلمي، وحسن هجرس، ومحمد الكاشف، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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