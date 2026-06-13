إجراءات أمنية مشددة حول مقر إقامة منتخب إيران بلوس أنجلوس ومحيط الملعب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يونيو 2026 07:24 مساءً - يصل منتخب إيران إلى مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل 48 ساعة من انطلاق أولى مبارياته في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم التى تقام الثلاثاء المقبل أمام نيوزيلندا.

يفرض تواجد الفريق الإيرانى فى لوس أنجلوس ، تحديات أمنية وسياسية استثنائية، وفق راديو "RMC" الفرنسي، وتضع السلطات في مدينة لوس أنجلوس إجراءات أمنية مشددة حول مقر إقامة منتخب إيران ومحيط الملعب، والتركيز على منع أي احتكاكات أو تجمعات قد تحمل طابعاً سياسياً أو معادياً لزملاء مهدي طارمي مهاجم المنتخب الإيرانى.

القيود المؤقتة تشمل حظراً على المجال الجوي في محيط الملعب

وستشمل القيود المؤقتة حظراً على المجال الجوي في محيط الملعب والمناطق التي سيتحرك فيها منتخب إيران، رغم أن البعثة لن تتمكن من الحضور بكامل قوامها إلى الولايات المتحدة، وذلك عقب رفض إدارة الرئيس دونالد ترامب منح عدد من الجهاز الإداري وأعضاء الاتحاد تأشيرات دخول إلى بلاد "العم سام"، ما سيُجبرهم على متابعة المواجهة من المكسيك حيث اتخذ الفريق مدينة تيخوانا مقراً له.

وتم وضع خطة خاصة وإجراءات للتعامل مع أي موقف قد يسبب أزمة تؤثر سلباً على المونديال، فى ظل هواجس الطائرات المسيرة التى تثير المخاوف على أجواء المونديال.

يأتى ذلك تزامناً مع تعهد فيفا بطلب من إيران عدم السماح للمشجعين رفع علم "الأسد والشمس"، الذي كان الشعار الرسمي للبلاد في عهد الشاه محمد رضا بهلوي.

تصريحات المهاجم مهدي طارمى ضد أمريكا

يشارك المهاجم الإيرانى مهدي طارمي بأولى مواجهات منتخب إيران في المونديال، أمام نيوزيلندا وعلى مدار الأيام الماضية تزايدت الأنباء حول احتمال غياب مهدي طارمي عن لقاء نيوزيلندا، لكنه حضر وشارك في التدريبات الجماعية لأسود فارس.

ورفعت مشاركة طارمي في التدريبات الجماعية معنويات الجهاز الفني للمنتخب الإيراني، وكان المدرب أمير قلهنوي قد استبعد طارمي من المشاركة في الودية الأخيرة لإيران، قبل المونديال، أمام منتخب مالي، والتي فاز خلالها أسود فارس، بهدفين مقابل هدف وحيد.

يذكر أن مهدي طارمي، كان قد تحدث عن القيود والشروط التي تفرضها الحكومة الأمريكية على ملف إصدار التأشيرات، فضلًا عن بعض المشاكل المتعلقة بدخول بعض المسؤولين التنفيذيين إلى البلاد؛ وعن أوضاع منتخب بلاده في كأس العالم، علق طارمي: "آمل أن يتم حل هذه الأزمات في الأيام القليلة المقبلة، وأن نتمكن من الحفاظ على تركيزنا على كرة القدم في جو أكثر طبيعية".