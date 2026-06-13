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وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن عن تطوير محطة رصد ملوثات الهواء بجامعة كفر الشيخ بأحدث أجهزة قياس الجسيمات الدقيقة والكربون الأسود

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وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن عن تطوير محطة رصد ملوثات الهواء بجامعة كفر الشيخ بأحدث أجهزة قياس الجسيمات الدقيقة والكربون الأسود

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن عن تطوير محطة رصد ملوثات الهواء بجامعة كفر الشيخ بأحدث أجهزة قياس الجسيمات الدقيقة والكربون الأسود

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يونيو 2026 03:30 مساءً -  

 

أعلنت الدكتورة منال عوض،  وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن قيام جهاز شئون البيئة بالانتهاء من تطوير محطة رصد ملوثات الهواء التابعة للشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط والمقامة بجامعة كفر الشيخ، وذلك من خلال تزويدها بأحدث أجهزة الرصد البيئي المتخصصة في قياس الجسيمات الدقيقة والكربون الأسود.

 

 

وأوضحت د. منال عوض أن التطوير شمل تركيب أجهزة متقدمة لرصد تركيزات الجسيمات الصلبة الدقيقة، وايضاً أجهزة حديثة لقياس تركيزات الكربون الأسود، والذي يعد أحد أهم المؤشرات المرتبطة بانبعاثات الاحتراق وتأثيراتها على جودة الهواء وتغير المناخ.

 

 

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذا التطوير يمثل نقلة نوعية في قدرات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء، حيث تتيح الأجهزة الجديدة توفير بيانات تفصيلية وغير مسبوقة حول تركيزات الملوثات الدقيقة ومصادرها، بما يدعم جهود الدولة في تقييم جودة الهواء خلال فترات السحابة السوداء ومواسم حرق المخلفات الزراعية، ويساعد في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التأثيرات البيئية والصحية الناجمة عنها.

 

 

وأكدت الدكتورة منال عوض أن البيانات التي ستوفرها الأجهزة الجديدة ستسهم في تحسين دقة تحليل مصادر التلوث وتقييم فعالية خطط الحد من الانبعاثات، بما يعزز قدرة الدولة على حماية صحة المواطنين وتحسين جودة الهواء.

 

 

وأكدت د.منال عوض ، أن تطوير محطات الرصد البيئي يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة منظومة الرصد البيئي ، وتطبيق أحدث التقنيات العالمية في مراقبة جودة الهواء، مشيرة إلى أن توافر بيانات دقيقة وفورية يعد ركيزة أساسية لدعم متخذي القرار ووضع السياسات البيئية الفعالة للحد من التلوث وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مضيفة أن الوزارة تواصل العمل على تعزيز قدرات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات البيئية.

 

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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