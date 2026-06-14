ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72996

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72996أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72996 شهيدا، و173246 مصابا.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 3 شهداء جدد، و16 مصابا.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 986، وإجمالي الإصابات إلى 3,138، بينما جرى انتشال 783 جثمانا.

وبينت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.