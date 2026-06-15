هاشتاج "مصر والإمارات شعب واحد" يتصدر الأكثر تداولا على موقع «إكس»

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 09:30 مساءً - تصدر هاشتاج "مصر والإمارات شعب واحد" المركز الأول في قائمة التريندات الأكثر تداولاً على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) فى مصر، وسط تفاعل واسع ونطاق جماهيرى كبير من مغردين مصريين وإماراتيين.

تريند مصر

وشهد الهاشتاج آلاف التغريدات التي عبّرت عن عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين

الشقيقين، حيث تداول المستخدمون صورا تجمع قيادات الدولتين، بالإضافة إلى مقاطع فيديو توثق المواقف المشتركة والدعم المتبادل على مدار العقود الماضية.

وجاء التفاعل مدفوعا بعبارات الأخوة والتقدير المتبادل، حيث أكد المغردون أن العلاقات بين القاهرة وأبوظبى تتجاوز الأطر الدبلوماسية الرسمية لتشكل نموذجا فريدا من "التلاحم الشعبي" والوعي المشترك بمواجهة التحديات الإقليمية.

يُذكر أن العلاقات المصرية الإماراتية تستند إلى إرث تاريخي وثيق وتستمر في التطور والنمو عبر شراكات استراتيجية واقتصادية وثقافية مستمرة، وهو ما ينعكس بشكل دائم على منصات التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى ساحة للتعبير عن هذا الرابط الأخوي المتين.